Bandora keştiyên fezayê li ser pêkhatina atmosfera erdê

Di lêkolîneke dawî de ku di Proceedings of the National Academy of Sciences de hat weşandin, derket holê ku satelayt û keştiyên fezayê atmosfera dinyayê bi mîqdarên zêde yên metalan qirêj dikin. Ev qirêjî li stratosferê pêk tê, herêmek ku ozonek mezin tê de heye.

Tîma lêkolînê ya ku ji Zanîngeha Purdue Dan Cziczo serokatiya wê dike, bi balefirên ku li bilindahiya nêzî 12 kîlometreyan difirin dane berhev kirin. Vê yekê rê da wan ku pîvandinên rast bêyî gemarî ji dûmana balafiran bigirin. Di lêkolînê de hat dîtin ku metalên wekî lîtium, sifir, aluminyûm û serpê ku bi gelemperî di keştiyên fezayê de têne dîtin, ji asta toza gerdûnî ya xwezayî derbas bûn.

Wekî din, tîmê dît ku hema hema ji sedî 10 pariyên asîda sulfurîk, ku ji bo parastina qata ozonê girîng in, bi bermahiyên vaporkirî yên ji keştiyên fezayê ve hatine qirêj kirin. Hebûna hêmanên bêhempa yên wekî niobium karanîna mertalên germê di rokêtan de destnîşan dike. Ev delîl nîşan dide ku qirêjiya ku ji keştiyên fezayê tê, ne ji meteorîtan, ku bi sedsalan neguherî ne.

Bandora hawîrdorê ya vê qirêjiyê hîn bi tevahî nehatiye fêm kirin. Lêbelê, ji ber zêdebûna pêşbîniya hejmara peykên li orbitê, rewş dikare xirabtir bibe. Tê texmîn kirin ku dê heya sala 50,000-an 2030 satelaytên din hebin, ku pargîdaniyên wekî SpaceX û Amazon pêşengiyê dikin. Ev mezinbûna bilez a di pîşesaziya fezayê de tê vê wateyê ku heya ji sedî 50 ji pariyên aerosolê yên li stratosferê di dawiyê de dikarin metalên ji nû ve têkevin keştiyên fezayê hebin.

Van dîtinan fikaran li ser encamên jîngehê yên berfirehbûna pîşesaziya fezayê zêde dike. Kombûna bermahiyên fezayê û berdana madeyên ku ji aliyê mirovan ve hatine çêkirin di stratosferê de hewcedarî lêkolînên din in. Gava ku em bi giranî xwe spartina satelaytan û keştiyên fezayê didomînin, girîng e ku em pratîkên domdar pêşve bibin ku bandora neyînî ya li ser atmosfera me kêm bikin.

Çavkanî: Berhemên Akademiya Zanistî ya Neteweyî