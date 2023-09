Hevpeyvîna Serkêş a Sarah Abo bi Astronaut Michael Collins re

Di hevpeyivînek vê dawiyê de, rojnamevan Sarah Abo xwediyê wê îmtiyazê bû ku bi astronot Michael Collins re biaxive, pîlotê keştiya fezayê ya NASA-yê Apollo 11 ku di sala 1969-an de mirovên yekem bi serfirazî anî ser heyvê. Digel ku navên mîna Neil Armstrong û Buzz Aldrin bi gelemperî bi vê yekê ve têne girêdan. mîsyona dîrokî, ew jêhatîbûna pîlotkirina Collins bû ku vegera wan a bi ewle ya Cîhanê misoger kir.

Her çend Collins bi xwe lingê xwe neavêt ser heyvê, rêwîtiya wî ya bêhempa li derveyî gerstêrkê bandorek domdar li Sarah hişt. Wê perspektîfa Collins wekî tirsnak binav kir, û diyar kir ku gava hûn li fezayê bin û Erdê bibînin, ew wekî nimûneyek piçûk xuya dike ku dikare bi tiliya we were nixumandin. Ev serpêhatî wekî bîranîna piçûkbûna me ya di mezinahiya galaksiya ku em lê dijîn de kar dike.

Di dema danûstendina wan de, Sarah destnîşan kir ku Collins bi cewhera mirovan re kûr xuya bû. Heya mirina wî di sala 2021-an de, wî berdewam kir ku meraq û mezinbûna kesane pêk bîne. Collins bal kişand ser girîngiya meraqdarbûnê, xwestina fêrbûna bêtir li ser kesên din, û xurtkirina dilxwaziya pirs û guhdarîkirinê. Wî bawer dikir ku bi saya vê meraqê, meriv dikare wekî kesek mezin bibe.

Sarah hevpeyvîna xwe ya bi Michael Collins re wekî derfetek berbiçav dît. Ew ji têgihîştina wî ya li ser xwesteka mirovî ya ji bo zanîn û têgihiştinê îlhama xwe girtibû. Perspektîfa bêhempa ya Collins wekî astronotek ku li dora heyvê digere, wekî bîranînek cîhê me di gerdûnê de û girîngiya meraq û mezinbûnê di jiyana me de xizmet kir.

Çavkanî:

– N/A