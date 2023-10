Perspektîfên Nû li ser Cookies Malperê: Hevsengkirina Nepenîtiyê û Kesanebûnê

Cookies Malperê: Hevsengkirina Nepenî û Kesane: Parastina Tecrubeya Serhêl

Dema ku dor tê gera înternetê û danûstandina bi malperan re, dibe ku hûn rastî daxwazên pejirandina çerezan hatine. Lê bi rastî ev cookies çi ne, û ew çawa bandorê li serpêhatiya weya serhêl dikin? Armanca vê gotarê ew e ku ronahiyê bide ser tevliheviyên çerezên malperê, hem feydeyên wan ji bo kesanebûnê û hem jî fikarên nepenîtiyê vekole.

Cookiyên malperê pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku hûn serdana malperekê dikin li ser cîhaza we têne hilanîn. Ew ji mebestên cihêreng re xizmet dikin, wek zêdekirina navîgasyona malperê, kesanekirina reklaman, û analîzkirina karanîna malperê da ku ezmûna bikarhêner çêtir bikin. Dema ku çerez dikarin bi bîr anîna tercîhên we û peydakirina naveroka xwerû ezmûna geroka we pir baştir bikin, girîng e ku hûn ji encamên wan haydar bin.

Nepenî ji bo bikarhênerên înternetê fikarek rewa ye, ji ber ku çerezan potansiyela şopandina çalakiya weya serhêl û berhevkirina agahdariya hesas heye. Lêbelê, girîng e ku meriv nas bike ku ne hemî cookies wekhev têne afirandin. Du celebên sereke hene: çerezên yekem û sêyemîn. Cookies-partiya yekem ji hêla malpera ku hûn lê digerin ve têne danîn, ku armanc ew e ku ezmûna we bi wê malpera taybetî re baştir bikin. Ji hêla din ve, çerezên sêyemîn ji hêla domên derveyî ve têne danîn û bi gelemperî ji bo reklam û armancên şopandinê têne bikar anîn. Ev çerezên sêyemîn e ku pir caran fikarên nepenîtiyê zêde dikin.

Wekî bikarhêner, we heye ku hûn mîhengên cookie-ya xwe îdare bikin. Piraniya gerokên webê vebijarkan pêşkêş dikin ku hûn bijareyên xweya cookie-yê xweş bikin, bihêlin hûn cookiesên ne-bingehîn qebûl bikin an red bikin. Bi bijartina kîjan cookie-yan destûr bidin, hûn dikarin di navbera kesanebûn û nepenîtiyê de hevsengiyek çêbikin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Cookiyên malperê çi ne?

A: Kokiyên malperê pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku hûn serdana malperekê dikin li ser cîhaza we têne hilanîn.

Pirs: Cookiyên malperê çawa bandor li serpêhatiya min a serhêl dikin?

A: Kokiyên malperê navîgasyona malperê zêde dikin, reklaman kesane dikin, û karanîna malperê analîz dikin da ku ezmûna bikarhêner çêtir bikin.

Pirs: Ma fikarên nepenîtiyê bi cookiesên malperê re têkildar in?

A: Erê, fikarên nepenîtiyê yên têkildarî çerezên malperê hene, nemaze çerezên sêyemîn ên ku agahdariya li ser çalakiya weya serhêl dişopînin û berhev dikin.

Pirs: Ez dikarim mîhengên cookie-ya xwe îdare bikim?

A: Pir gerokên webê vebijarkan pêşkêş dikin da ku vebijarkên xweya cookie xweş bikin, bihêle hûn cookie-yên ne-bingehîn qebûl bikin an red bikin.