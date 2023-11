Gotara Nû: Şopgera Plastîk-Mîna Sunflower-a nekonvansîyonel Şehrezayiya Xwezayê Neynikê

By

Xweza xwedan rêgezek balkêş a îlhama nûjeniyê ye, û mînaka herî dawî ya vê yekê dikare di pêşkeftina gulberojek plastîk de were dîtin ku tevgera xwezayî ya kulîlkê teqlîd dike dema ku ew tavê li ezman dişopîne. Bi karanîna mîkrokontrolkerek Arduino hatî afirandin, ev cîhaza mîna gulberojê bi xweşikî destnîşan dike ka elektronîk çiqas hêsan dikare bedewiya xwezayê pêk bîne.

Elektronîkên li pişt vê afirîna dilşewat zêde ne tevlihev in. Sensorek ronahiyê, ku wekî berxwedêrek girêdayî ronahiyê tê zanîn, bi motorek servo re bi hev re dixebite da ku gulberojê bixwe li gorî rêgeza tîrêja rojê bizivirîne. Bi karanîna cotek senzorên ronahiyê, amûr dikare fêhm bike ku kîjan alî zêdetir ronahiyê vedigire, xwendinek analog peyda dike û şopandina tavê ya rast peyda dike.

Balkêş e, Arduino ne tenê rêgez e ku meriv bigihîje vê bandorê. Qarkek yekbûyî ya demjimêra 555 ya ku bi motorek servo û çend hêmanên veqetandî re têkildar e jî dikare senzorên ronahiyê bişopîne û tevgera zivirîna xwestî bide. Lêbelê, pirzimanî û erzanbûna Arduino wê ji bo projeyên weha bijareya bijarte dike.

Digel ku gelemperî ye ku amûrên şopandina rojê ji bo zêdekirina girtina enerjiyê têne sêwirandin, ev kulîlka plastîk a balkêş ji wê armancê dûr dikeve. Di şûna wê de, ew wekî şahidiyek ji prensîbên bi heybet ên ku di xwezayê de têne peyda kirin re xizmet dike, ku tevliheviyek bêhempa ya dilşewatî, afirîner û hestiyariya hunerî pêşkêşî dike. Sadebûn û dilşewatiya wê wê ji bo dibistanan projeyek îdeal dike, hişên ciwan bi pêşandana înteraktîf a şehrezayiya xwezayê dikişîne.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Kulîlka plastîk rojê çawa dişopîne?

A: Kulîlka plastîk senzorek ronahiyê, ku wekî berxwedanek girêdayî ronahiyê tê zanîn, bi hev re digel motorek servo bikar tîne da ku bi rengek xweser bizivire û tevgera rojê bişopîne.

Pirs: Gelo tavgula plastîk bêyî Arduino dikare were çêkirin?

A: Erê, nêzîkatiyek alternatîf a ku 555 demjimêrkek yekbûyî û hêmanên pêvek bikar tîne dikare were bikar anîn da ku bandorek wekhev bi dest bixe, her çend piralî û erzanbûna Arduino wê ew bijarek populer dike.

Pirs: Armanca vê gulberojê ya plastîk çi ye?

A: Berevajî cîhazên şopandina rojê yên tîpîk ên ku mebesta herî zêde girtina enerjiyê ne, ev kulîlka tavê ya plastîk di serî de wekî nûnerek hunerî ya heybetiya xwezayê kar dike, ku bala meya ecêb û afirîneriya me dike.