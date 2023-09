Pêşkeftina Nebatan: Pêvajoyek Hêdî bi Serdemên Nûbûnê

By

Lêkolînek vê dawîyê ku di kovara Nature Plants de hatî weşandin, baweriya demdirêj ku nebat di destpêka dîroka xwe de, mîna heywanan, di destpêka dîroka xwe de bi guherînek ji nişka ve çêdibûn, berovajî kir. Lêkolîn eşkere dike ku pêşkeftina nebatan ji demên dirêj ên guhertinên hêdî-hêdî pêk tê ku ji hêla teqînên kurt ên nûbûnên mezin ve têne qut kirin, nemaze di bersivdayîna kêşeyên jîngehê de.

Nivîskarê hevserok, Profesor Philip Donoghue ji Zanîngeha Bristol, diyar kir ku nebat bav û kalên hevpar ên ku ji XNUMX milyar sal berê ji deryayê derketiye, parve dikin. Lekolînwanan dixwest ku biceribînin ka pêşkeftina nebatan li dû pêvajoyek hêdî û domdar dimeşe an jî ew xwedî guheztinek bilez e. Ecêb e, lêkolînê dît ku pêşkeftina nebatan tevliheviyek ji her duyan bû, digel demên dirêj ên guherîna gav bi gav ji ber teqînên kurt ên nûbûnê hatine qut kirin. Van teqînên nûjeniyê hişt ku nebat bi dijwariyên jiyana li ser axa hişk derbas bibin.

Ji bo ceribandina teoriya xwe, zanyaran wekhevî û cûdahiyên 248 komên nebatan analîz kirin, ji bermayên hewzê yên yek-hucreyî bigire heya nebatên bejahiyê yên wekî moz, firingî, çam, kêzik û nebatên kulîlk. Wan her weha 160 komên nebatan ên windabûyî ku tenê ji tomarên fosîlan têne zanîn lêkolîn kirin.

Lekolînwanan dît ku guheztinên di sêwirana anatomîkî ya nebatê de ligel bûyerên ku tê de tevahiya pêkhateya genetîkî ya hucreyî duqat bûye pêk tê. Wekî din, nebatên sereke yên pêşkeftina anatomîkî ya nebatê bi dijwariya jiyan û nûveberdanê re li hawîrdorên ku her ku diçe hişk dibin re têkildar bûn dema ku nebat ji deryayê derbasî erdê bûn.

Lêkolîn ne tenê nihêrînên nû peyda dike ka nebat di mîlyar salên borî de çawa pêş ketine, lê ew di heman demê de destnîşan dike ku şêwaza teqînên episodîk ên nûbûnê nexşeyek gelemperî ye ji bo jiyana pirhucreyî ya tevlihev, ku di heywan û fungî de jî tê dîtin.

Bi tevayî, ev lêkolîn têgihiştinek revîzekirî ya pêşkeftina nebatan pêşkêşî dike, û destnîşan dike ku ew pêvajoyek gav bi gav e ku bi serdemên navbirî yên nûbûnek mezin di bersivdayîna kêşeyên jîngehê de ye.

Balkêşî:

"Evolution of phenotypic chewness in the plant Kingdom" ji aliyê James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman û Philip CJ Donoghue, 4 Îlon 2023, Nebatên Xwezayê.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x