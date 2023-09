Lêkolîna Kûrahiya Sierra de Atapuerca

By

Lêkolîneke jeolojîk a vê dawiyê ya ku ji aliyê Josep M. Parés û ekîba wî ve li Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) hatiye kirin, li binê erdê Sierra de Atapuerca li Spanyayê geriyaye. Lêkolîna ku di kovara Marine and Petroleum Jeology de hat weşandin, armanc ew bû ku avahiya kûr a herêmê û têkiliyên wê yên jeolojîk fam bike.

Di lêkolînê de derket holê ku malzemeyên li binê rûyê erdê hene kevirên kilsinî ne ku li ser Sierra de Atapuerca xuya dibin. Ev malzemeyên hanê tenê "seriya qeşayê" ya avahiyek binerdî ya pir mezintir e ku bi dirêjahiya 5 km dirêj dibe. Ev avahî ji ber hebûna materyalên nerm, bi taybetî lutites û evaporîtên Triassic, ku rê dida ku tebeqe biherikin, pêk hat.

Lêkolîn her weha ronahiyek li ser verastkirina erdnasî ya Sierra de Atapuerca jî rijand. Bi kevneşopî wekî antîkline tê binav kirin, xebata jeolojîk nîşan da ku ev avahî ji kûrahiya 1,000 m derbas dibe. Di wê kûrahiyê de, tebeqeyên mezozoîk li ser jêrzemîna Paleozoîk, ku hişk û krîstal e, radiwestin. Encam destnîşan dikin ku pelçiqandina qatan bi hebûna materyalên taybetî yên ku wekî lubricant an astên veqetandinê tevdigerin, mimkun bû, ku dihêle ku tebeq li ser jêrzemîna hişk biherikin. Di rewşa Hewzeya Duero de, asta veqetandinê ji materyalên serdema Triassîk pêk tê, ku ji hêla mekanîkî ve qels in û tevger û pêçandina qatên sergirtî hêsan dikin.

Encamên vê lêkolînê li ser avahiya kûr a Sierra de Atapuerca û girêdanên wê yên jeolojîk nihêrînên hêja peyda dikin. Fêmkirina jeolojiya binê erdê ya vê herêmê ji bo lêkolînên din ên li ser dîroka wê ya jeolojîk û bandorên potansiyel ên ji bo pêşkeftina mirovî pêdivî ye.

