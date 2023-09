Hewzên ku ji hêla Mirovan ve hatine çêkirin Dibe ku netîceyên gazên serayê bihêlin, lêkolînan bibînin

By

Lêkolîna nû ya ku ji hêla Zanîngeha Cornell ve hatî çêkirin eşkere dike ku hewzên ku ji hêla mirovan ve hatî çêkirin bandorek girîng li ser belavkirina gazên serayê hene. Du lêkolînên têkildar ên ku ji hêla lêkolînerên Cornell ve hatine kirin dest pê dikin ku bandorên hem ji hêla mirovî û hem jî yên xwezayî li ser budceya gaza serayê ya gerdûnî binirxînin, li ser mijarek ku baş nayê fam kirin nihêrînên hêja peyda dikin.

Di lêkolînan de hat dîtin ku dema emel û depokirina karbonê ya hewzên ku ji hêla mirovan ve hatî çêkirin têne berhev kirin, dibe ku hewz nehêlên gazên serayê bin. Texmînên berê destnîşan dikin ku hewzên ku wekî ava 5 hektar an kêmtir têne pênase kirin, dibe ku 5% ji belavkirina metanê ya gerdûnî beşdar bibin. Lêbelê, bêyî pîvandinên rast di nav gelek hewzan de, ev rêje dikare ji nîv heta du caran ji mêjera texmînkirî be. Wekî din, texmînên tixûbdar ên rêjeyên barkirina karbonê di hewzan de hene.

Lêkolînek ku ji hêla lêkolîneran ve hatî çêkirin balê dikişîne ser mîqdara karbonê ya ku di 22 hewzên taybetî yên hilbijartî de hatî veqetandin. Lekolînwanan çalakiyên rêveberiyê yên berê lêkolîn kirin û stûrahiya nehîn û naveroka karbonê ya di hewzan de pîvandin. Wan dît ku rêjeyên veşartina karbonê di hewzan de ji hêla faktorên wekî nebatên avî, masî, û astên xurek ve têne bandor kirin. Lêkolîn her weha eşkere kir ku hem hewzên xwezayî û hem jî yên ku ji hêla mirovan ve hatî çêkirin li seranserê cîhanê rêjeyek girîng a karbonê vedihewîne, ev jî nîşan dide ku vegirtina karbonê di hewzan de kêm tê texmîn kirin.

Lêkolîna duyemîn emîsyonên demsalî yên gazên serayê yên ji Golên Ezmûnî yên Cornell ên taybetî vekolîn. Metan, gaza serayê ya bi hêz e, ku piraniya gazên ku derdiketin pêk tê. Di lêkolînê de her weha girîngiya nimûneyên pir caran ronî kir ku bi rasthatina gazên serayê yên ji hewzê têne hesibandin.

Bi tevayî, van lêkolînan destnîşan dikin ku hewz di belavkirina gaza serayê û hilanîna karbonê de rolek dileyzin. Digel ku hewz ji ber berdana metanê dibe ku niha gazên serayê neteqînin, potansiyel heye ku bi kêmkirina emîsyonên metanê bibin şebek. Vedîtin di heman demê de pêşniyar dikin ku ji bo kêmkirina emîsyonên metanê yên di hewzanan de şûjin an gerokên binê avê bikar bînin.

Zêdetir lêkolîn û têgihiştina rola hewzên di belavkirina gaza serayê de ji bo modela avhewa û pêşbîniyên rastîn pir girîng e.

Çavkanî:

- Meredith A. Holgerson et al, Rêjeyên bilind ên goristana karbonê ku bi hilberîna xweser a di hewzên sûnî ve girêdayî ye, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

- Nicholas E. Ray et al, Guherbariya Intra-Demsalî ya Bilind di Emîsyonên Gaza Serayê Ji Hewlên Avakirî yên Xweser, Nameyên Lêkolînên Jeofizîkî (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Çavkanî: Cornell)