Taybetmendiyên Balkêş ên Bermayiyên Supernova 1E 0102.2–7219 Ji hêla Stêrnasan ve Hatin Vekirin

A recent study conducted by an international team of astronomers using the Australia Telescope Compact Array (ATCA) and the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) has provided new insights into the properties and nature of the supernova remnant known as 1E 0102.2–7219. Published in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society journal, the study sheds light on the fascinating features of this cosmic structure.

Bermahiyên supernovayê (SNR) strukturên berbelav û belav in ku ji teqîna supernovayê derdikevin. Van bermayiyan ji madeyên ku ji teqînê derketine û hem jî ji materyalên navstêrkî yên ku ji hêla pêla şokê ya ku ji hêla stêrka teqiyayî ve hatî hilberandin hildiweşîne.

1E 0102.2–7219, ku bi navê E0102 jî tê zanîn, SNR-hilweşîna bingehîn a ciwan e ku di Ewra Magelanîkî ya Biçûk (SMC) de ye -galaksiyek dwarf ku li dora Rêya Şîrî digere. E0102 bi avahîya xwe ya ronî, zengilî û bi qeraxa derve ya ku pêla teqînê ya ber bi pêş ve diçe dişopîne, E1981 ji vedîtina xwe ya sala 0102-an vir ve bala lêkolîneran kişandiye. Çavdêrên berê temenê E1,738 bi qasî 32 sal texmîn kirin. girseya pêşiyê ya stêrka ku teqiyaye tê texmînkirin ku di navbera 50 û XNUMX girseyên rojê de ye.

Ji bo bidestxistina zanyariyên bêtir, tîmek stêrnasan bi serokatiya Rami ZE Alsaberi ji Zanîngeha Western Sydney li Penrith, Avusturalya, ATCA û ALMA bikar anîn da ku E0102 di çarenûsa bilind û hesas de bişopînin.

Çavdêriyên wan eşkere kir ku E0102 xwedan morfolojiya zengilê ye ku bi tîrêjek navînî bi qasî 20.2 salên ronahiyê ye, ligel avahiyek mîna pirê. Nemaze, herêma navendî ya E0102 pirek horizontî an taybetmendiyek mîna barek diyar nîşan da.

Lekolînwanan her weha keşif kirin ku endeksa spektralê ya E0102, ku tevgera emîsyona radyoyê di dirêjahiya pêlan de diyar dike, nirxek navînî -0.54 bû. Analîzek nêzîktir destnîşan kir ku îndeksa spektralê di tîrêjên hundur û derve de ziravtir bû (nêzîkî -0.6), dema ku li tîrêjên navîn de gradientên guncan têne dîtin. Weşana radyoya herî geş li bakurê rojhilatê E0102 hate dîtin.

Importantly, the observations unveiled polarized regions within the shell of E0102, with a measured mean fractional polarization of 7% and 12% at frequencies of 5,500 and 9,000 MHz, respectively. These measurements allowed the astronomers to calculate the line-of-sight magnetic field strength, which was determined to be 44 ?G, with an equipartition field of 65±5 ?G.

Di derbarê hawîrdora E0102 de, lêkolîneran ewrek ji hîdrojena atomê ya bêalî (HI) ku ber bi bermayiyê ve ye, bi rêjeyek leza nêzîkê 160-180 km/s nas kirin. Wekî din, avahiyek mîna cavity bi leza 163.7-167.6 km / s hate dîtin.

In summary, the comprehensive analysis conducted by the researchers confirmed that the properties of E0102 align with those typically associated with young supernova remnants. They also noted that the relatively low integrated linear polarization of this remnant suggests a high degree of turbulence.

Pirs: (Pirs)

Pirs: Bermahiyeke supernova çi ye?

A: Bermahiyên supernovayê belavbûyî ne, avahîyên ku ji teqîna supernovayê derdikevin. Ew ji maddeya ku ji teqînê derketiye û ji materyalên nav stêrkan ên ku ji hêla pêla şokê ya ku ji hêla stêrka teqiyayî ve hatî hilberandin, pêk tê.

Pirs: 1E 0102.2–7219 li ku derê ye?

A: 1E 0102.2–7219, ku bi navê E0102 jî tê zanîn, di Ewra Magelanîkî ya Biçûk (SMC) de ye, ku galaksiyek dwarf e ku li dora Rêya Şîrî digere.

Pirs: Lêkolîna vê dawiyê di derbarê E0102 de çi eşkere kir?

A: Lêkolînê eşkere kir ku E0102 li herêma xweya navendî morfolojiya zengilek bi avahiyek mîna pirê nîşan dide. Bermahî her weha deverên polarîzekirî nîşan dide û xwedan polarîzasyonek perçekî ya navînî ya 7% û 12% li frekansên 5,500 û 9,000 MHz, bi rêzê ye.

Pirs: Hêza qada magnetîkî ya xêza-dîvê ya E0102 çi ye?

A: The line-of-sight magnetic field strength of E0102 was calculated to be 44 ?G, with an equipartition field of 65±5 ?G.

Pirs: temenê E0102 çi ye?

A: Çavdêriyên berê temenê E0102 bi qasî 1,738 sal texmîn dikin.

Pirs: Girîngiya avahiyek mîna valahiya ku li dora E0102 tê dîtin çi ye?

A: Avahiyeke mîna valahiya bi leza 163.7-167.6 km/s hebûna herêmek cihêreng a li derdora E0102 ku tê de hîdrojena atomê ya bêalî (HI) tê de kom dibe, destnîşan dike.

(Çavkanî: Daxuyaniyên Mehane yên Civaka Astronomî ya Qraliyetê (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad3300)