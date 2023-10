Xelatek ji Hubert Reeves re: Astrofîzîknasek navdar û Jîngehparêz

By

Astrofîzîknas, hawirdorparêz û nivîskarê navdar ê Kanadayî-Fransî Hubert Reeves di 91 saliya xwe de koça dawî kir. Kurê wî Benoit Reeves li ser medyaya civakî ev nûçe ragihand û got, "Bavê me yê hêja îro çû û tevlî stêran bû." Hubert Reeves bi beşdariyên xwe yên girîng di populerkirina zanista fezayê de dihat nasîn, ku bandorek mayînde li ser civata astrofizîkê hişt.

Hubert Reeves di 13ê tîrmeha 1932-an de li Montrealê ji dayik bû, kariyera xwe ji bo pêşkeftina astrofizîkê terxan kir. Wî pêşkeftinên berbiçav pêk anî, di nav de pêşkeftina teoriya li ser eslê lîtium, beryllium û boron, û her weha lêkolîna reaksiyonên termonokleer ên di stêrkan de. Xebata wî hate naskirin, û wî gelek xelat wergirtin, wekî xelatên Albert Einstein û Samuel de Champlain. Ew bi berfirehî wekî yek ji mezintirîn astrofizîknasên nifşê xwe hate hesibandin û wekî Rêhevalek Order of Canada û efserek Order Neteweyî ya Quebec hate xelat kirin.

Hubert Reeves ne tenê zanyarek navdar bû, lê di heman demê de nivîskarek jêhatî bû. Wî bi qasî 40 pirtûkên xwe û bi sedan weşanên di kovarên pispor de ecêb û zanîna xwe ya gerdûnê bi temaşevanek berfireh re parve kir. Hin xebatên wî yên zanistî yên populer "Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Evolution" û "Stardust" hene. Kapasîteya wî ya ragihandina têgehên zanistî yên tevlihev ji raya giştî re ew kir kesayetek bi bandor di perwerdehiya zanistî û ragihandinê de.

Ji bilî tevkariyên xwe yên zanistî, Hubert Reeves jîngehparêzek bû ku ji bo parastina xwezayê parêzvanî dikir. Hewldana wî ya ji bo têgihîştina cîhanê û parastina jîngehê bandorek girîng li qadê hiştiye. Ji bo bîranîna mîrasa wî, pêşbaziyek salane ya Kanadayî ji bo baştirîn pirtûka zanistî ya populer ji bo rûmeta wî hate damezrandin.

Civaka astrofizîkê û mirovên li çaraliyê cîhanê ji ber windabûna Hubert Reeves şîna xwe digirin. Beşdariyên wî yên ji bo astrofizîkê, dilşewatiya wî ya ji bo zanînê, û pabendbûna wî ya ji bo parastina jîngehê dê salên pêş de bêne bîranîn.

