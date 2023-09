Di Perwerdehiya Ji Bo Runners de Girîngiya Vegerandinê

By

Ji bo ku performansa xwe zêde bikin û ji perwerdehiya zêde dûr bikevin, pêdivî ye ku bazdan bi qasî dersên xwe pêşî li başbûna xwe bigirin. Ev ji ber vê yekê ye ku destkeftiyên fitnessê di qonaxa tamîrkirinê ya zirara tevnvîsê ya ku ji hêla werzîşê ve hatî çêkirin de çêdibe, û bêyî başbûnek têr, zirara masûlkan dikare bi demê re kom bibe, ku bibe sedema kêmbûna vegerê û birînên potansiyel ên dawiya kariyerê.

Yek ji hêmanên herî girîng ên başbûnê têr xew e. Xew di tamîrkirina zirara masûlkeyên ku ji hêla werzîşê ve hatî çêkirin de rolek girîng dilîze, ji ber ku laş di xewa kûr de hormonek mezinbûnê derdixe. Her şev heft û neh demjimêran xew bikin armanc da ku başbûnek çêtirîn peyda bikin. Ger xewek tam ne gengaz be, xewek kurt a 30 hûrdeman an kêmtir jî dikare bibe alîkar ku performansê baştir bike, nemaze piştî şevek bê aram.

Rojên bêhnvedanê ji bo başbûnê bi heman rengî girîng in. Her hefte bi kêmî ve rojek betlaneyê dihêle laş fîberên masûlkeyên zirardar tamîr bike, astên glycogenê nû bike, û pêşî li birînên zêde bikar bîne. Di rojên bêhnvedanê de, bifikire ku hûn bi çalakiya sivik ve mijûl bibin, mîna bazdanek an dirêjkirina nerm, da ku xwe sist bikin bêyî ku pir stresê bidin ser masûlkan.

Birêvebirina stresê aliyek din a girîng a başbûnê ye. Stres bersivên fîzyolojîkî yên mîna werzîşêya zirav çêdike, ku dikare şiyana laş a başbûnê asteng bike. Teknîkên birêvebirina stresê têxin nav plansaziya perwerdehiya xwe, wek meditation, xwendin, an guhdarîkirina muzîkê, da ku hiş û laşê xwe ji zextên perwerdehiyê veqetînin.

Di dawiyê de, girîng e ku meriv adetên xewê yên baş saz bikin da ku her şev xewek xweş peyda bikin. Nêzîkî dema razanê ji vexwarina kafeînê dûr bixin, ji ber ku ew dikare xewa kûr xera bike. Parastina bernameyek xewê ya domdar û dûrketina ji ronahiya şîn a êvarê jî dikare bibe alîkar ku rîtmên xewê birêkûpêk bike û kalîteya xewê baştir bike.

Di encamê de, başbûn ji bo bazdan girîng e ku performansa xwe zêde bikin û pêşî li birîndaran bigirin. Pêşî bi têra xew, girtina rojên bêhnvedanê, birêvebirina stresê, û damezrandina adetên xewê yên baş bidin ku perwerdehiya xwe û xweşiya giştî xweş bikin.

Çavkanî:

- Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/expert-answers/exercise/faq-20057916

- Kovara Ewropî ya Zanistiya Sporê: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2018.1471887