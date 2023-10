Teqîneke Radyoyê ya 8 Milyar Salî Dikare Alîkariya Çareserkirina Sira Madeya Wenda ya Gerdûnê bike.

By

Zanyaran di fehmkirina sira maddeya wenda ya gerdûnê de serkeftinek girîng pêk anîne. Teqîna Radyoya Bilez (FRB) ya 8 mîlyar salî, ya herî kevn û dûr a ku heta niha hatiye dîtin, ji galaksiyên li hev diqelişe derketiye. Ev FRB, bi navê FRB 20220610A, ji hêla Awistralya Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ve li Rojavayê Avusturalya hate dîtin.

FRB kurte teqînên pêlên radyoyê ne ku bi milî çirkeyan dom dikin, ku eslê wan nenas dimîne. Lêbelê, ev FRB-ya ku rekor şikand, ku ji galaksiyên yekbûyî tê, dikare alîkariya ronîkirina eslê van teqînên razdar bike. Teqînê bi qasî ku tav di 30 salan de hildiberîne di milîsaniyeyan de enerjî berdan.

Madeya wenda ya li gerdûnê vê rastiyê vedibêje ku nîvê maddeya çaverêkirî nayê dîtin. Ev maddeya wenda, ji atomên ku jê re baryon tê gotin, ne madeya tarî ye, lê maddeya "asayî" ye ku kêm di navbera galaksiyan de belav dibe. Teknîkên heyî di tespîtkirina vê mijarê de bêbandor in ji ber ku ew pir belav û germ e.

Zanyar, di nav wan de stêrnasê Avusturalya yê dereng Jean-Pierre 'J-P' Macquart jî heye, li ser bikaranîna FRB-an wekî amûrek ji bo tespîtkirina vê babeta nepenî lêkolîn kirine. Gava ku FRB di nav dûrên mezin de digerin, tîrêjên wan ji hêla maddeya winda ve têne belav kirin. Ev belavbûn rê dide zanyaran ku tîrêjiya gerdûnê bipîvin û maddeya baryonîk a windabûyî bibînin.

Lêkolîna tîmê pêwendiya Macquart piştrast dike, ku nîşan dide ku FRB her ku dûrtir be, gaza belavbûyî di navbera galaksiyan de zêdetir eşkere dike. Li gel ku dora 50 FRB-yên ku niha li çavkaniyên wan têne şopandin, zanyar pêşbînî dikin ku di pêşerojê de bi hezaran kesên din jî bêne dîtin. Teleskopa Qada Kilometer Array (SKA) ya li Avusturalya û Amerîkaya Başûr, û her weha Teleskopa Pir Mezin (ELT) li Şîliyê, dê li ser eslê FRB û avahiya gerdûnê bêtir agahdarî peyda bike.

Lêkolîna ekîba ASKAPê di kovara Science de hat weşandin û potansiyela FRByan a ji bo têgihiştina maddeya wenda û pêkhateya gerdûnê radixe ber çavan.

Çavkanî:

- Gotara kovara zanistî (ne girêdayî)

- Tîma lêkolînê ya ASKAP