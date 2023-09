Brian May, gîtarîst û stêrfîzîknasê qralîçe, di berhevkirina nimûneya asteroidê de alîkariya NASA dike.

By

Brian May, ku herî zêde wekî gîtarîstê koma rock Queen tê zanîn, bi alîkariya NASA-yê di berhevkirina nimûneya xweya asteroîdê ya yekem de, jêhatîbûna xwe ya piralî careke din nîşan da. Weke astrofîzîknasek, May di mîsyona OSIRIS-REx de, ku vê dawiyê nimûneyek ji asteroîda Bennu ya nêzîkê Erdê vegerand, rolek girîng lîst.

Di klîpek ku li ser NASA TV-yê hat weşandin de, May serbilindiya xwe ya ku endamê tîmê OSIRIS-REx e diyar kir. Wî serokê mîsyonê, Dante Lauretta, û tevahiya tîmê ji bo keda wan a bêbawer kir. May, ku naha ji bo gera Queen-ê provayê dike, nekaribû ji bo vegerandina nimûneyê amade be lê ji bo bûyera girîng piştgirî û heyecana xwe ragihand.

Keştiya fezayê OSIRIS-REx di sala 2020-an de nimûneya ji Bennu berhev kir berî ku dest bi rêwîtiya xwe ya vegerê berbi Erdê bike. Tevkariya May di mîsyonê de çêkirina wêneyên stereoskopî yên ji daneyên keştiyê ye. Van wêneyan di peydakirina cîhek dakêşana ewle ya ji bo berhevkirina nimûneyê de alîkarî kir.

Piştî avêtina kapsula nimûneyê li Utah, OSIRIS-REx dê rêwîtiya xwe bidomîne da ku asteroîdek din a bi navê Apophis lêkolîn bike. Ev mîsyona berdewam pabendbûna NASA ya ji bo lêkolîna laşên ezmanî û pêşdebirina têgihîştina me ya gerdûnê ronî dike.

