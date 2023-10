Xelata Nobelê ya Kîmyayê 2023: Keşfkirin û Pêkhatina Xalên Quantum

By

Xelata Nobelê ya Kîmyayê ya sala 2023an ji bo sê zanyaran ji ber xebatên wan ên bingehîn ên li ser vedîtin û senteza xalên kuantumê hatin dayîn. Taybetmendiyên van nanoparçeyên ku li gorî mezinahiya wan bi dirêjahiya pêlan ronahiyê diweşînin, ji aliyê kîmyazanê fizîkî Louis Brus ve hatin eşkerekirin. Di danûstendinek vê dawiyê de bi podkasta The Conversation Weekly re, Brus li ser vedîtina xwe ya qezayê û bandora dûv re ya xalên quantum nîqaş kir.

Di salên 1980-an de li Bell Labs dixebitî, Brus dema ku li çareyên pariyên nîvconductor yên bi navê koloid lêkolîn dikir, li xalên kuantumê ket. Bi arastekirina lazeran li van koloidan, wî ferq kir ku rengên belavkirî ne hevgirtî ne. Vê yekê hişt ku ew li guheztinên bêhempa yên di spektrumê de û taybetmendiyên pirtikan bixwe gava ku mezinahiya wan pir piçûk bûn vekole.

Xalên kuantumê nanokristal in ku li gorî mezinahiya xwe ronahiyê vedigirin û ji nû ve di dirêjahiya pêlan de diweşînin. Her çend ew ji dirêjahiya pêlên ronahiya xuyayî piçûktir in û di bin mîkroskopa optîkî de nayên dîtin jî, ew dikarin bi mîkroskopên pispor ên wekî mîkroskopên elektronîkî werin dîtin. Ji bo nîşandana wan, fîşekên camê yên rengîn ên bi reng bi çareseriyên ku xalên quantumê yên bi pîvanên cihêreng vedihewînin dikarin werin bikar anîn.

Balkêş e ku Brus ji çavdêriyên berê yên xalên kuantûmê yên ku ji hêla zanyarê rûsî Alexei Ekimov ve hatine çêkirin, ne agahdar bû. Ji ber şerê sar lêkolînên Ekîmov tenê bi zimanê rûsî hatin weşandin û ji bo nîqaşkirina encamên xwe nekarî biçe Rojava. Tenê piştî vedîtina şansê gotarên Ekimov di wêjeya teknolojîk de bû ku Brus xwe gihand wî û ew di dawiyê de di serdema Glasnostê de di dawiya salên 1980-an de hev dîtin.

Hilberîn û îstîqrara xalên kuantûmê di destpêkê de dijwarî derxist holê, lê Moungi Bawendi, xwediyê Xelata Nobelê ya din, di salên 1990î de ev pirsgirêk çareser kir. Ji hingê ve, xalên quantum di warên cihêreng de, nemaze di wênekêşana biyolojîkî de, sepan dîtine. Ew ji hêla biyokîmyazan ve hatine bikar anîn da ku nexşeya şan û organan bi girêdana wan bi molekulên din re bikar bînin. Wekî din, ew di tespîtkirina tumor û rêbernameya neştergeriyê de bûne alîkar.

Vedîtin û senteza xalên kuantumê di zanist û teknolojiyê de rê li ber gelek pêşketinan vekir. Lêgerîna serîlêdanên wan berdewam dike ku îmkanên nû ji bo van nanoparçeyên balkêş eşkere bike.

Çavkanî: The Conversation Weekly podcast