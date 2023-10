Rûsya heya sala 2027-an li Stasyona Fezayê ya Orbital-a Nû Digere

Serokê Rûsyayê Vladimîr Pûtîn pabendbûna welatê xwe ji bo avakirina stasyoneke fezayî ya nû ku şûna Îstgeha Fezayê ya Navneteweyî (ISS) bigire, piştrast kir. Tevî şikestin û kêşeyên vê dawiyê yên ku pîşesaziya fezayê ya Rûsyayê rû bi rû maye, Putin armanc dike ku beşa yekem a stasyona nû heya sala 2027-an li orbitê bike.

Berê, Rûsyayê niyeta xwe ya vekişîna ji ISS ragihandibû, ku kozmonotên wê li wir hebûna mayînde ne û netewe rolek girîng dilîze. Lêbelê, balê naha ber bi pêşvebirina stasyonek fezayê ya orbital a nû ya rûsî wekî armanca bingehîn a ajansa fezayê ya welêt, Roscosmos, veguheriye.

Pûtîn di civîneke televîzyonî ya bi pisporên sektorê re, bal kişand ser hewcedariya berdewamiyê û got, "Armanc ew e ku valahiyek nemîne, xebat li gorî kêmbûna çavkaniyên ISS bimeşe." Wî her wiha daxwaz kir ku proje di wextê xwe de were cîbicîkirin û ragihand ku divê beşa yekem heya sala 2027 were destpêkirin.

Pîşesaziya fezayê ya Rûsyayê, ligel skandalên gendeliyê û şikestinên din, bi pirsgirêkên darayî yên demdirêj re rû bi rû maye. Di meha Tebaxê de, modula Luna-25 di dema manevrayên berî daketinê de rastî xeletiyekê hat û li ser rûyê Heyvê ket. Tevî vê paşketinê, Pûtîn tevliheviyên çalakiyên fezayê qebûl kir û diyar kir ku ji bo pêşîgirtina li xeletiyên pêşerojê biryardariya xwe ji van ezmûnan ders bigire.

Digel çareserkirina kêşeyên di hundurê pîşesaziyê de, Pûtîn bang li kesên ku çavdêriya sektorê dikin kir ku mûçeyan zêde bikin, pisporên biyanî bikişînin, û tevlêbûna karsaziya taybet zêde bikin. Armanca van hewldanan xurtkirina kapasîteyên fezayê yên welêt û misogerkirina pêkanîna serketî ya stasyona fezayê ya nû ye.

ISS, sembola hevkariya navneteweyî ya di serî de di navbera Dewletên Yekbûyî û Rûsyayê de, di sala 1998 de dest pê kir û di destpêkê de hate plan kirin ku di sala 2024 de were hilweşandin. Lêbelê, NASA niha texmîn dike ku ew dikare heya sala 2030 berdewam bike. stasyona fezayê, Rûsya hewil dide ku hebûna xwe di keşifkirina fezayê de bidomîne û di heman demê de hevkariyê bi neteweyên din re jî xurt bike.

Pirsên Pir tên Pirsîn

1. Çima Rûsya plan dike ku stasyoneke fezayî ya nû ava bike?

Rûsya dixwaze Îstgeha Fezayê ya Navneteweyî (ISS) ya kevinbûyî bi îstasyoneke fezayê ya nû ya orbital biguherîne. Ev biryar destûrê dide Rûsyayê ku hebûna xwe di keşifkirina fezayê de bidomîne, di sektorê de rola pêşengiyê bidomîne, û lêkolîna zanistî ya bênavber misoger bike.

2. Beşa yekem a stasyona fezayê ya nû dê kengê were avêtin?

Serokê Rûsyayê Vladimîr Pûtîn diyar kir ku armanca avêtina beşa yekem a stasyona fezayê ya nû sala 2027an e.

3. Pîşesazîya fezayê ya Rûsî bi kîjan zehmetiyan re rû bi rû maye?

Pîşesaziya fezayê ya Rûsyayê di van salên dawî de rastî pirsgirêkên darayî, skandalên gendeliyê û paşketinê hat. Van mijaran pêdiviya reforman, di nav de baştirkirina diravî, baştir birêvebirina projeyan, û bihêzkirina hevkariya navneteweyî, ronî kir.

4. Çi bû bi modula Rûsyayê Luna-25?

Dema ku modula Luna-25 di dema manevrayên berî daketinê de li ser rûyê Heyvê ket, Rûsya rastî şermekê hat. Tevî vê paşketinê, Serokê Rûsyayê Pûtîn bal kişand ser girîngiya fêrbûna ji xeletiyan û karanîna wan ji bo baştirkirina mîsyonên pêşerojê.

5. Rûsya çawa plan dike ku pirsgirêkên di hundurê pîşesaziya xwe ya fezayê de çareser bike?

Rûsya armanc dike ku kêşeyên di hundurê pîşesaziya xwe ya fezayê de çareser bike bi çareserkirina mûçeyên kêm, kişandina pisporên biyanî, û zêdekirina tevlêbûna karsaziya taybet. Armanca van çalakiyan piştgirîkirina mezinbûn û domdariya kapasîteyên fezayî yên Rûsyayê ye.