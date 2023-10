Pûtîn Planên ji bo Stasyona Orbital a Nû ya Rûsyayê heya 2027 ragihand

By

Serok Vladîmîr Pûtîn roja Pêncşemê eşkere kir ku Rûsya amade ye heta sala 2027an beşa yekem a stasyona xweya orbital a nû bide destpêkirin. Qereqola nû, ku Moskow pêşkeftina xwezayî di keşfên fezayê de dibîne piştî Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS), armanc dike ku zanistî ya pêşkeftî bihewîne. û pêşkeftinên teknolojîk ji bo pêkanîna armancên pêşerojê. Tevî şikestinekê di Tebaxê de bi yekem fîşeka heyvê ya Rûsyayê di 47 salan de, Pûtîn pabendbûna xwe bi bernameya heyvê piştrast kir û tekezî li ser girîngiya mayîna li ser rêça geşepêdana firîna fezayê ya bi mirov kir.

Di dema dirêjkirina beşdariya Rûsyayê di ISS-ê de heya sala 2028-an wekî tedbîrek demkî, Pûtîn pejirand ku ISS-a kevnar dê di dawiyê de çavkaniyên xwe biqede. Wî tekezî li ser wê yekê kir ku ne tenê beşeke nû, lê bi tevahî stasyonek di xebatê de hebe dema ku ISS nema bikêr be. Pûtîn nîgeraniya xwe anî ziman ku ger di keşfkirina fezayê de paşde bimîne, dibe ku zirarê bide bernameya Rûsyayê, ger pêşkeftina stasyona nû bi lez pêş nekeve.

Serokê Ajansa Fezayê ya Rûsyayê, Roscosmos, Yuri Borisov, piştgirî da biryara Putin û bal kişand ser girîngiya parastina şiyanên Rûsyayê di firîna fezayê ya bi mirov de. Borîsov bal kişand ser lezgîniya destpêkirina xebatek mezin li ser stasyona orbital a Rûsyayê heya sala 2024-an da ku ji kêmasiyên potansiyel ên di kapasîteya ku ji ber hilweşîna ISS-ê çêdibin berî ku qereqola rûsî amade bibe, dûr nekevin.

Pûtîn li ser têkçûna vê dawî ya keştiya Luna-25 di meha Tebaxê de destnîşan kir ku bernameya heyvê dê berdewam bike û ji xeletiyan dersê bigire û got, "Şaşiyên xeletî ne. Ji bo me hemûyan şerm e. Ev lêgerîna fezayê ye, û her kes vê yekê fêm dike. Ev ezmûn e ku em dikarin di pêşerojê de bikar bînin." Borisov îhtîmala pêşdebirina destpêkirina heyvê ya din heya sala 2026-an ji tarîxa wê ya destpêkê di sala 2027-an de pêşniyar kir.

Bi pabendbûna nû ya Rûsyayê ya ji bo keşfkirina fezayê, paşeroja mîsyonên fezayê yên rûsî soz dide destkeftî û pêşkeftinên berbiçav di peydakirina zanîna zanistî de li derveyî gerstêrka me.

