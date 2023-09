Lêkolîn Eşkere Dike ku Mirovên Pêşîn Zêdetirî 476,000 Sal Berê Avahiyan Ji Darê Ava Dikin

Arkeologên ji Zanîngeha Liverpool û Zanîngeha Aberystwyth delîlên ku nîşan didin mirovan ji daran avahiyên ku berê dihatin bawer kirin pir zûtir ava dikirin. Lekolînwanan li cihekî li Kalambo Falls, Zambia, ku tê texmîn kirin ku bi kêmî ve 476,000 sal kevn e û berî pêşkeftina homo sapiensê ye, dara baş-parastî dîtin.

Vedîtin girîng e ji ber ku ew delîlên pêşîn ên mirovan peyda dike ku bi mebest têketin çêdikin da ku li hev bikin. Nîşanên birîna amûrên kevir ên li ser darê destnîşan dikin ku mirovên destpêkê du têketinên mezin şekil dane û bi hev ve girê dane, ku potansiyel wekî bingeha platformek an beşek xaniyekê ye. Ev têgihîştina berê ya ku mirovên Serdema Kevir tenê koçer bûn, dijwar dike.

Pisporên Zanîngeha Aberystwyth, bi karanîna teknîkên ronahiyê, temenê vedîtan bi lêkolîna cara dawîn ku mîneralên li qûma derdorê ji tîrêja rojê re derbas bûne diyar kirin. Ev rê dide lêkolîneran ku têgihiştinek berfirehtir a pêşkeftina mirovî û çawa teknolojiyê di Serdema Kevir de pêşkeftî bi hev re bikin.

Lêkolînerên beşdarî projeya Deep Roots Of Humanity, ku pêşkeftina teknolojiya mirovî di Serdema Kevir de vedikole, ku ji hêla Encumena Lêkolînên Huner û Mirovan a Keyaniya Yekbûyî ve tê fînanse kirin. Proje bi Komîsyona Parastina Mîrateya Neteweyî ya Zambia, Muzeya Livingstone, Muzeya Moto Moto û Muzeya Neteweyî, Lusaka re hevkarî kir.

Profesor Larry Barham, ji Zanîngeha Liverpool-ê, destnîşan kir ku ev vedîtin texmînên berê yên li ser bav û kalên me yên pêşîn dixe xetereyê. Wî diyar kir, "Wan derdora xwe veguherand da ku jiyanê hêsantir bike, her çend ew tenê bi çêkirina platformek ji bo rûniştina li kêleka çem be da ku karên xwe yên rojane bikin. Ev gel ji ya ku em difikirîn zêdetir wek me bûn.”

Kolandina li Kalambo Falls, cîhek awarte û sermayek mîrata girîng ji bo Zambia, tê çaverê kirin ku ji ber ku proje xebata xwe didomîne dê vedîtinên balkêş peyda bike.