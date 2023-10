Kîmyaya Avkî di Gerstêrkên Karbonî de: Sentezkirina Madeya Organîk Prebiyotîk

By

Kîmyaya avî di avakirina maddeya organîk a prebiyotîk de di nav gerestêrkên karbonasê de rolek girîng dilîze. Van laşên ezmanî, ku tê bawer kirin ku di qonaxên destpêkê yên pergala rojê de çêbûne, xwedî potansiyel in ku blokên avakirina jiyanê yên bingehîn bigihînin laşên din ên gerstêrkan, di nav de Erdê.

Di lêkolînek vê dawîyê de, lêkolîner li ser avakirina vîtamîna B3, ku wekî acîd nîkotînîk jî tê zanîn, di nav van gerestêrkan de lêkolîn kirin. Vîtamîn B3 ji bo koenzîma NAD(P)(H) pêşengek girîng e, ku ji bo metabolîzma hemî celebên jiyanê yên naskirî pêdivî ye.

Lêkolîner li gorî ceribandinên berê yên li qadê mekanîzmayek reaksiyonê ya nû pêşniyar kirin. Senteza vîtamîna B3 tevlîhevkirina pêşgirên şekir, wek glyceraldehyde an dihydroxyacetone, bi asîdên amînî yên wekî aspartic acid an asparagine re vedigire. Van reaksiyonên di nav çareseriyek avî de bêyî hebûna oksîjenê an oksîjenên din çêdibin.

Ji bo simulkirina şert û mercên di nav gerstêrkên karbonasê de, lêkolîneran 3 g/cm³, porazîbûnek 0.2, û berfê 0.917 g/cm³ ku poran tijî dike, texmîn kirin. Simulasyon bi zexta 100 bar hatin meşandin.

Encamên simulasyonan bi pirbûna pîvandina asîda nîkotînîk re di nimûneyên ku ji çavkaniyên cihêreng hatine berhev kirin, di nav de CI chondrite Orgeil, çend kondrîtên CM2 yên Antarktîk, û gola Tagish chondrite C2 ya nekomkirî hate berhev kirin. Cûreya rêbaza derxistinê ya ku tê bikar anîn, wekî ava germ, ultrasonickirina ava sar, HCl-hîdrolîzkirî, an asîdê formîk, jî hate hesibandin.

Lêkolîn li ser potansiyela kîmya avî di nav gerestêrkên karbonasê de ji bo sentezkirina maddeya organîk a prebiyotîk nihêrînên hêja peyda dike. Fêmkirina van pêvajoyan dikare bibe alîkar ku ronahiyê bide ser koka jiyanê û belavkirina blokên avahîsaziyê yên bingehîn li seranserê gerdûnê.

