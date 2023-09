Taxên Kozmîk ên Çalên Reş ên Supermezin

By

Wekî astronomek li Zanîngeha Arizona, yek ji warên min ên sereke yên lêkolînê mezinbûna çalên reş ên supermezin e. Mîna ku çawa mezinbûna me me wekî kesan çêdike, hawîrdora ku çalek reş a supermezin tê de dimîne jî dikare bandorê li mezinbûna wê bike.

Her çalek reş a supermezin xwedî malek e, ku wekî galaksiya wê ya mêvandar tê zanîn, û taxek heye, ku ji komek herêmî ya galaksiyên din pêk tê. Ev çalên reş ên mezin bi vexwarina gaza ku jixwe di galaksiya mêvandarê wan de heye, mezin dibin, carinan bi mîlyaran carî ji Rojê me girantir dibin.

Fizîka teorîk pêşbînî dike ku divê bi mîlyaran sal lazim be ku çalên reş bibin quazar, ku hêmanên pir geş û bi hêz in ku ji hêla çalên reş ve têne hêz kirin. Lêbelê, stêrnasan keşif kirin ku gelek quazar di demek pir kurt de ya çend sed mîlyon salan de çêbûne.

Vê diyardeya balkêş a mezinbûna çalên reş ji ya ku dihat hêvîkirin zûtir, min hişt ku ez li cîhê dora van kunên reş bigerim. Ez meraq dikim ku ez diyar bikim ka quazarên herî girs li herêmên bi nifûsa pir zêde digel gelek galaksiyên din çêdibin, an jî ew dikarin li deverên wêran ên gerdûnê jî bi mezinahiyên mezin mezin bibin.

Yek aliyek ku min lêkolîn kir protokolên galaksiyan e. Protokluster berhevokên galaksiyan in ku hê jî li yek heyberekê neqeliqîne. Di nav wan de bi sedan galaksî hene û bi galaksiyan li hev dikevin, kunên reş mezin dibin, û mîqdarên mezin ên gazê yên ku dê di dawiyê de stêrên nû derxînin diyar dibin.

Ev protokluster bi rêjeyek pir zûtir ji ya ku di eslê xwe de tê bawer kirin mezin dibin, ji bo ku stêrnasan çareser bikin pirsgirêkek din a kozmîkî pêşkêş dikin. Em hewl didin ku têkiliya di navbera pêşkeftina bilez a quasar û protoklusteran de fam bikin.

Ji bo lêkolînkirina protokolan, stêrnas hem wêne û hem jî spektrên her galaksiyek di nav protokûsterê de hewce dikin. Wêneyên di derbarê şikil, mezinahî û rengê galaksiyekê de agahdarî didin, dema ku spektre li ser bingeha dirêjahiya pêlên taybetî yên ronahiyê dûrbûna galaksiyê ji Cîhanê diyar dike.

Teleskopa Fezayê ya James Webb ya pêşerojê dê şiyana me ya lêkolîna protokluster û quazaran pir zêde bike. Ev teleskopa pêşkeftî dê rê bide me ku em galaksî û çalên reş ên ku bi mîlyaran sal berê xuya bûne, çavdêrî bikin, û awirek li pêşkeftina wan a pêşîn bide.

Amûrek taybetî ya li ser Teleskopa Fezayê ya James Webb, ku jê re spektrografek bê şiklê fireh tê gotin, şoreşa lêgerîna li taxên galaksiyan kiriye. Ew dikare ji bo hemî galaksiyên di nav qada xwe ya dîtinê de bi hevdemî spektrêyan bigire, ku stêrnasan dihêle ku tenê di çend demjimêran de nexşeya tevahî bajarên kozmîk derxînin.

Gelek projeyên domdar Teleskopa Fezayê ya James Webb bikar tînin da ku hawîrdorên quasar lêkolîn bikin. Armanca van projeyan çavdêriya quazar û galaksiyên cîranên wan ji heyamek bi qasî 800 mîlyon sal piştî Teqîna Mezin e. Bi analîzkirina ronahiya ku ji hîdrojen û oksîjenê derdikeve, stêrnas dikarin cîhên 3D yên galaksiyan li gorî kazarên geş diyar bikin.

Tîma ASPIRE li Zanîngeha Arizona ya Steward Observatory pêşengiya projeyek weha dike. Wan jixwe protoklusterek li dora quasarek bêhempa ya ronî nas kir û ew bi spektrên ji 12 galaksiyan piştrast kir. Lêkolîneke din zêdetirî sed galaksiyan li derdora kazara herî ronak a ku di gerdûna destpêkê de tê zanîn vedîtin, ku 24 ji wan nêzî an jî di nav cîranên quasar de ne.

Spektrografa bê şiklê fireh a Teleskopa Fezayê ya James Webb soza peydakirina dîmenek nedîtî ya hawîrdorên quazarê dide me, ku dihêle ku em bêtir taxên kozmîk ên ku çalên reş ên supermezin tê de dijîn fam bikin.

Definitions:

– Çala reş a supergiran: çaleke reş ku girseya wê bi mîlyonan an jî bi mîlyaran qat ji Rojê ye.

– Quasar: heyberek pir geş û bi hêz, ku di navenda xwe de bi çaleke reş a supermezin hêzdar e.

– Galaksiya mêvandar: galaksiya ku çaleke reş a mezin tê de ye.

- Protokluster: berhevoka galaksiyan berî ku ew di yek heyberekê de hilweşin.

- Spectra: belavkirina dirêjahiya pêlên ku ji hêla tiştek ve têne belav kirin an vegirtin, agahdariya bingehîn li ser taybetmendî û dûrahiya heyberê peyda dike.

– Teleskopa Fezayî ya James Webb: teleskopa fezayî ya ku dê ji hêla NASA ve were avêtin, ji bo lêkolîna galaksiyên destpêkê û stêrên gerdûnê hatî çêkirin.

Çavkanî:

- Gotara çavkaniyê bi xwe ti çavkaniyek derveyî an URL-yê nagire.