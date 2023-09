Dîtina Satelîtên Starlink li Ezmanê Şevê

Ger hûn di êvarek zelal de li ezmanê şevê mêze bikin, dibe ku şansek we hebe ku hûn peykên Starlink bibînin. Starlink tora satelîtê ye ku ji hêla SpaceX ve tê xebitandin û armanc ew e ku înterneta erzan bîne deverên dûr û gundewarî li çaraliyê cîhanê.

Berevajî baweriya gel, roniyên ku em ji van satelaytan dibînin bi rastî ji satelaytan bi xwe ne. Di şûna wê de, ya ku em dibînin satelaytên ronahiya rojê ne, ku wan bi çavên rût geş û xuya dikin.

Ger hûn bala we dikişînin ku çavek ji van satelaytan bigirin, êvara Sêşemê dibe ku fersendek we be. Li gorî malpera Starlink, îhtîmala derbasbûna ronî ya Starlink-105 roja Sêşemê saet di 8:45 de heye. Lêbelê, girîng e ku were zanîn ku çend faktorên mîna şert û mercên hewayê û cîhgirtina satelîtê dikarin li ser dîtina van derbasbûnên bandor bikin.

Ger hûn dixwazin şansên xwe yên dîtina satelaytan zêde bikin, tê pêşniyar kirin ku cîhek dûr ji roniyên geş, wek ronahiya kolanan an avahiyan, bibînin û awira xwe ber bi ezmanê bakur-rojavayê ve bikin.

Dema ku çavdêriya van satelaytan dikare bibe ezmûnek dilşewat, girîng e ku meriv rêz li ezmanê şevê bigire û heya ku gengaz dibe qirêjiya ronahiyê kêm bike. Wexta ku em qîmetê bidin heyraniya nûjeniya mirovî û şiyana me ya ji bo girêdana quncikên herî dûr ên cîhanê jî bi rastî dikare bibe ezmûnek dilnizm.

