Balafirên fezayê yên Polaris ji bo Prototîpa MIRA-Light Firînên Testê yên Serkeftî Biqedînin

By

Pargîdaniya asmanî ya Alman, Polaris Spaceplanes, di van demên dawî de ji bo prototîpa xweya MIRA-Light kampanyayek ceribandinê ya 15 firîn qedand. Di heyama sê rojan de di navbera 22-ê Tebaxê û 8-ê Îlonê de, balafiran armanc kir ku aerodînamîk û pergalên kontrolkirina firîna balafira minî-fezayê nîşan bidin. Prototîpa ku bi dirêjahiya 8.2 ling (2.5 metre) ye, çar fanên elektrîkê ji bo pêşbaziyê bikar anîn.

Di dema 10 ji 15 firînan de, MIRA-Light bi motorek hewayê ya simulasyonkirî hate saz kirin da ku bandora wê li ser performansa wesayîtê binirxîne. Di dema kampanyaya ceribandinê de, prototîp bi qasî 40 hûrdeman dema firînê berhev kir, ku ji bo Balafirên Fezayê Polaris qonaxek serketî destnîşan kir.

Bi pêş ve diçin, daneyên ku ji firînên MIRA-Light hatine berhev kirin dê ji bo pêşvebirina wesayitek MIRA-ya mezin were bikar anîn. Ev dubareya paşîn dê nêzîkê 14 ling (4.25 metre) bipîve û dê bi motorek hewayî ya xêzikî ya rastîn ve were saz kirin da ku ceribandina pergalên firîna yekbûyî bike.

Prototîpên MIRA û MIRA-Light wekî pêşengên modela xwenîşandana dawî ya Polaris Spaceplanes, NOVA, kar dikin. Piştî ceribandina serketî ya wesayîta MIRA, Polaris plan dike ku ji bo modela NOVA sêwiranê bi dirêjahiya 22 ling (6.7 metre) mezintir bike. NOVA ji bilî motora xweya hewayê ya fonksîyonel, dê çar motorên jet bi sotemeniya kerosene bikar bîne, ku di atmosfera jorîn a Cîhanê de bi lez û bezên supersonîk firînên bi rokêtan pêk tîne.

Bihesibînin ku mîsyonên xwenîşandanê yên pêşerojê ji bo MIRA baş bimeşin, Polaris Spaceplanes armanc dike ku di sala 2024-an de dest bi firrîna modela NOVA bike. Van prototîp beşek in ji planek berfireh a pargîdaniyê ji bo pêşvebirina wesayitek veguhastina pir-armanc, hîpersonîk a bi navê AURORA. AURORA ya ku tê pêşbînîkirin ji bo veguheztina barek heya 22,000 pound (10,000 kîlogram) ber bi leza jêrorbital an heya 2,200 pound (1,000 kg) veguhezîne her orbitek meyldar.

Polaris Spaceplanes amaje bi firandina wesayîta AURORA kiriye ku di navbera salên 2026 û 2027an de, pabendbûna xwe ya ji bo pêşdebirina teknolojiya asmanî û derbaskirina sînorên keşfkirina fezayê nîşan dide.

Çavkanî:

- Firîna Fezayê ya Ewropayê

– Malpera Polaris Spaceplanes