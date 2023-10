Stêrknas û evîndarên astronomiyê bi kelecan li hêviya bûyera ezmanî ya pêşerojê ne ku dê di dawiya vê hefteyê de asîmanên şevê xweş bike. Di 28-29ê cotmehê de, girtina heyvê ya qismî wê çêbibe, ji nêz ve piştî girtina tavê ya ku di 14ê cotmehê de pêk hat.

Di dema girtinê de, hîv dê di 11ê cotmehê de di saet 31:28ê êvarê de yekem car bikeve penumbrayê, paşê jî qonaxa umbralê di saet 1:05ê sibê dest pê dike û 2ê cotmehê saet di 24:29ê sibê de bi dawî dibe. hemû deverên welêt li dora nîvê şevê.

Wekî ku ji hêla Navenda Meteorolojiyê ya Bhubaneswar ve hatî piştrast kirin, girtina wê dê bibe girtina heyvê ya qismî, ku heyv dê bikeve bin siya Cîhanê. Demjimêra girtinê dê bi qasî saetek û nozdeh deqeyan, bi pileya 0.126 be.

Dîtina girtina zemanê dê li herêmek berfireh, di nav de Okyanûsa Pasîfîk a Rojava, Awustralya, Asya, Ewropa, Afrîka, rojhilatê Amerîkaya Başûr, bakur-rojhilatê Amerîkaya Bakur, Okyanûsa Atlantîk, Okyanûsa Hindî û Okyanûsa Pasîfîk a Başûr di nav de be. Li gorî stêrnasê navdar Subhendu Patnaik, her çend dîska heyvê bi tenê ji sedî şeş were nixumandin, lê ev bûyera balkêş dikare bi çavê rût were dîtin.

Li pêş çavan, girtina heyvê ya din a ku ji Hindistanê xuya dibe, dê di 7-ê îlona 2025-an de çêbibe, û ew ê heyvegirtinek tevahî be. Girtina heyvê ya herî dawî ya ku ji welêt xuya bû di 8ê Mijdara 2022an de pêk hat û girtina tevahî bû. Lêbelê, girîng e ku were zanîn ku her çend dê di sala 2024-an de du rojgirtin û du rojgirtinên heyvê hebin jî, yek ji wan dê ji Hindistanê neyê dîtin.

Her ku tarîx nêzîk dibe, pê ewle bine ku salnameyên xwe nîşan bikin û fersendê bistînin ku bibin şahidê sêhrbaziya bi heybet a cîhana ezmanî. Ew temaşekek e ku bê guman dê we ji ecêbên ku li dervayî gerstêrka me hene bitirsîne.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Girtina heyvê çi ye?

Girtina heyvê bûyereke esmanî ye ku dema dinya dikeve navbera Roj û Heyvê de çêdibe û dibe sedem ku Heyv bikeve bin siya Dinyayê.

2. Heyvê girtina qismî çi ye?

Heyvê girtina qismî celebek heyvêgirtinê ye ku tê de tenê beşek ji Heyvê di bin siya Dinyayê de ye.

3. Girtina heyvê bi çav tê dîtin?

Belê, girtina heyvê bi çavê rût tê dîtin. Lêbelê, her gav tê pêşniyar kirin ku cîhek dûr ji roniyên bajêr ên ronî bibînin da ku bi tevahî temaşeyê binirxînin.

4. Girtina heyvê ya din kengê ji Hindistanê xuya dibe?

Girtina heyvê ya din a ku ji Hindistanê tê xuyang kirin di 7ê îlona 2025-an de pêk tê, û ew ê heyvegirtinek tevahî be.

5. Ma dê di sala 2024an de gemarên xuyayî hebin?

Belê, wê di sala 2024an de du rojgirtin û du rojgirtinên heyvê çêbin. Lê belê, yek ji wan dê ji Hindistanê neyê dîtin.