Trilobite Fossil Diet Ancient Reveals

Lekolînwanan bi lêkolîna bermahiyên fosîlî yên trilobite yên ji Serdema Ordovician vedîtinek berbiçav kirin. Bi karanîna mîkrotomografiya synchrotron, tîmek paleontologan karî xwarina paşîn a trilobite, ku di zikê wê yê fosîlan de mîneralîze bûbû, nas bike. Ev yekem delîla naskirî ya parêza trilobite nîşan dide û di derheqê adetên xwarina afirîdê kevnar de têgihiştinek hêja peyda dike.

Tîmê di zikê trilobitê de şêlên perçebûyî tespît kirin, ku wan diyar kir ku aîdî organîzmayên cûrbecûr yên deryayî yên wekî ostrakod, hîolît û bivalves in. Ev destnîşan dike ku trîlobît xwarinek nehilbijartî bû, her tiştê piçûk dixwar ku di devê xwe de bi cih bibe an jî bi hêsanî perçe bibe. Lêbelê, lêkolîner nekarin piştrast bikin ka xwarin sax bû, mirî bû, an tevliheviya herduyan.

Fosîla navborî ya Bohemolichas incola ye, yek ji zêdetirî 20,000 cureyên trîlobîtan ên ku di dema desthilatdariya xwe ya 270 mîlyon salî de li ser rûyê erdê hebûn. Nimûneya ku beriya sedsalê hatibû keşfkirin, li Muzexaneya Buroslav Horák a Komara Çekê hatiye parastin. Paleontolog Petr Kraft, nivîskarê sereke yê lêkolînê, di zarokatiya xwe de fosîl û naveroka wê mêze kiribû lê nebûna teknolojiya ku wê bi hûrgulî lêkolîn bike.

Lekolînwan parastina awarte ya trîlobîtê bi wê yekê ve girêdide ku ji hêla herikîna heriyê ya binê avê ve tê dagirtin û veşartin. Ev rewş tê bîra fosîleke din a balkêş, ku tê de mammalek û dînozorek bejik bi hev ve girêdayî ne. Tê bawer kirin ku trîlobît piştî mirina xwe ji hêla din vexwarên jêrîn ve hatî paqij kirin, ku delîlên hewildanên birîn eşkere dike. Lêbelê, van paqijkeran ji vexwarina zikê trilobite dûr dikevin, dibe ku ji ber şert û mercên xeternak ên di hundurê rêça digestive de.

Ev fosîl ronahiyek bêhempa dide jiyan û xwarina trilobite, ronahiyê dide rabirdûya kevnar. Parastina wê ya bêkêmasî potansiyela bermahiyên baş-parastî ji bo eşkerekirina agahdariya giranbiha li ser celebên windabûyî nîşan dide.

Çavkanî:

- Gizmodo: [sernavê gotarê]

- Xweza: [sernavê kaxeza lêkolînê]