Ji bo Reaktorên Nukleerî yên Pêşketî Fêmkirina Behewariya Elektronê ya Di Xwêyên Kevir de

Lêkolînerên ji Laboratoriya Neteweyî ya Oak Ridge ya Wezareta Enerjiyê û Zanîngeha Iowa di têgihîştina ku elektron çawa bi xwêyên şilandî re di reaktorên nukleerî yên pêşkeftî de têkilî dikin de pêşkeftinek girîng bi dest xistine. Bi simulasyona jimartinê ya danasîna elektronek zêde di xwêya klorîda zinc a şilandî de, zanyaran karîbûn sê rewşên ku elektron dikare bihesibîne destnîşan bikin.

Di senaryoya yekem de, elektron dibe beşek ji radîkalek molekular ku du îyonên zinc pêk tê. Di senaryoya duyemîn de, elektron li ser yek îyonek zinc cih digire. Di senaryoya sêyem de, elektron ji cîhê xwe dûr dikeve û li ser gelek îyonên xwê belav dibe. Van vedîtinan ji bo pêşbînkirina bandora tîrêjê li ser performansa reaktorên bi şor de girîng in.

Reaktorên xwêya helandî wekî sêwirana potansiyel ji bo santralên nukleerî yên pêşerojê têne hesibandin. Ji ber vê yekê, têgihîştina ku xwêyên şilandî çawa li hember tîrêjên bilind reaksiyon dikin pir girîng e. Lekolînwanan armanc kir ku ronahiyê bidin ser tevgera elektronek ku di têkiliyê de bi îyonên ku xwêyek şilandî pêk tînin.

Digel ku lêkolîn bersîva hemî pirsan nade, ew ji bo vekolîna bêtir li ser têkiliya di navbera elektron û xwêyên şilandî de destpêkek girîng peyda dike. Lekolînwan her weha bawer dikin ku sê celebên naskirî yên ku ji hêla elektronan ve di demek kurt de hatine çêkirin dikarin bi potansiyel bertek bidin ku di demên dirêj de yên tevlihevtir çêbikin.

Lêkolîna bi sernavê “Gelo xwêyên şilandî yên germahiya bilind bi elektronên zêde reaktîf in? Case of ZnCl2," di The Journal of Physical Chemistry B de hate weşandin. Ew wekî Hilbijartina Edîtorên ACS hate hilbijartin, ku potansiyela wê ji bo berjewendiya gelemperî ya berfireh destnîşan dike.

Ev lêkolîn wekî beşek ji DOE's Molten Salts in Extreme Environments Navenda Lêkolînê ya Enerjiyê ya Enerjiyê (MSEE EFRC) ku ji hêla Laboratoriya Neteweyî ya Brookhaven ve hatî rêve kirin. Tîma lêkolînê plan dike ku lêkolîna bandorên radyasyonê li ser pergalên xwê yên din bidomîne. Lêkolîna wan a hesabkerî li tesîsên bikarhênerê DOE, di nav de Hawirdora Hesab û Daneyên Zanistî ya li Laboratoriya Neteweyî ya Oak Ridge û Navenda Komputera Zanistî ya Lêkolîna Enerjiya Neteweyî ya li Laboratoriya Neteweyî ya Lawrence Berkeley, hate kirin.

Fêmkirina tevgera elektronan di xwêyên şilandî de ji bo pêşkeftina reaktorên xwêya şilandî pir girîng e. Ew alîkarî dide ewlekarî û karbidestiya van reaktoran, yên ku ji bo hilberîna enerjiya nukleerî ya pêşerojê vebijarkek hêvîdar têne hesibandin.

Çavkanî:

- Lawrence Bernard, ORNL