Barana Meteorên Orionids Vê Hefteyê Zêde dibe, Meriv Çawa Temaşe bike

Li gorî NASA'yê, barana meteorên Orionids, ku yek ji barana meteoran a herî balkêş a salê ye, wê dawiya vê hefteyê derkeve lûtkeyê. Serşoka ku ji bermahiyên ji kometa Halley hatî çêkirin, dê di saetên serê sibê de piştî nîvê şeva ET di 20ê Cotmehê de xuya bibe.

Ji bo dîtina çêtirîn, NASA pêşniyar dike ku cîhek dûr ji qirêjiya ronahiyê bibînin, wek daristanek. Awayê çêtirîn ku meriv li meteoran temaşe bike ev e ku meriv bi lingên xwe ber bi başûrrojhilat ve raze. Dibe ku heya 30 hûrdeman hewce bike ku çavên we li gorî tariyê biguncînin, ji ber vê yekê tê pêşniyar kirin ku çira û amûrên din ên bi roniyên geş rakin.

Dê meteor bi leza texmînkirî ya 41 kîlometre di çirkeyê de bimeşin, li dû xwe şopek birûskî ya bermayiyan bihêlin ku ji çend saniyeyan heya hûrdeman têne dîtin. NASA şîret dike ku li seranserê ezman li teqînên dirêj ên ronahiyê digerin.

Kesên ku nikaribin barana meteoran bibînin ji ber hewaya xirab an asîmanên bi ronahiyê qirêj, dikarin li weşana zindî ya NASA-yê ji Navenda Firrîna Fezayê ya Marshall a li Huntsville, Alabama, di 10ê Cotmehê de saet di 20 êvarê de ET dest pê bikin.

Bûyera Orionid ne tenê barana meteoran e ku ji ber kometa Halley pêk tê. Barana meteorên Eta Aquarids ku her sal di serê meha Gulanê de herî zêde tê, ji ber bermahiyên û toza kometê jî pêk tê.

Tê payîn ku ji bilî Oryonîdan, barana meteorên din jî di meha Mijdarê de herî zêde bibare, di nav de Taurîdên Başûr û Bakur.

Barana meteorên Orionids ji komstêra Orionê hatiye binavkirin, ku meteor li ezmên têne dîtin. Kometa Halley, ku her 76 salan carekê vedigere pergala rojê ya hundir, tozê dirijîne fezayê ku di dawiyê de dibe barana meteorên Orionids.

Comet Halley, ku bi şopa xwe ya agirîn a diyar tê zanîn, di tapsiya Bayeux de, ku Şerê Hastings-ê di sala 1066-an de teswîr dike, wekî zinarek difire û dişewite, hate belge kirin. tenê şopa wê ya şewat xuya dike.

