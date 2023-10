Barana Meteorên Orîonîd: Bûyerek Ezmanî ya Spî

By

Barana meteorên Orionid, ku yek ji bûyerên ezmanî yên herî pêşbînîkirî yên salê ye, dê îşev xuya bibe dema ku Erd di nav bermahiyên ku ji Kometa Halley de mayî re derbas dibe. Ev barana meteoran a salane bi navê komstêra Orionê hatiye binavkirin, ji ber ku meteor ji vê xala taybetî ya ezmanan radibin xuya dikin.

Orionids bi meteorên xwe yên bilez û geş têne zanîn, ku wan ji bo temaşevanên ezman û dilkêşan re dike dîmenek balkêş. Tê pêşbînîkirin ku îsal baran di navbera nîvê şevê û berbangê de bigihîje lûtkeyê, ku fersendek têr peyda dike ku em bibin şahidê barana meteoran bi hemî spehîtiya xwe.

Ji bo ku bi tevahî bedewiya Orionids binirxînin, cîhek dûr ji ronahiya bajêr bi dîmenek zelal a ezman bibînin. Derew bikin an bi rihetî rûnin, bihêlin ku çavên we li tariyê rast bibin, û bila pêşandan dest pê bike. Meteor dikarin li her devera ezmên xuya bibin, ji ber vê yekê girîng e ku qada dîtinê ya berfireh hebe.

Dema ku barana meteorên Orionid bûyerek salane ye, dibe ku giraniya wê sal bi sal diguhere. Ev ji ber guheztina pozîsyonên Erd û Comet Halley di rêwiyên wan de ye. Hin salan, serşok dibe ku meteorên xuyangtir derxîne, lê di salên din de, xuyang dibe ku kêmtir bandorker be. Lêbelê, bêyî ku tundî be, her derfetek ku hûn bibin şahidê barana meteor ezmûnek bêhempa û bi heybet e.

Bînin bîra xwe, dema ku li barana meteoran temaşe dikin sebir girîng e. Dibe ku hinek dem bigire ku çavên we rast bibin û meteor xuyabûna xwe bikin. Ji ber vê yekê, bi cîh bibin û ji sêrbaziya ezmanê şevê kêfê bistînin, wekî xêzên ronahiyê yên zû li ezmanên jorîn xweş dikin.

