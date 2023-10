Di dawiya vê hefteyê de ji bo Barana Meteorên Orionid Amade bibin

By

Barana meteorên Orionid-ê yên balkêş ên vê hefteyê diqewime ji bîr nekin. Tê payîn ku baran roja Yekşemê di demjimêr 8:10 êvarê de bi ET bilind bibe, lê meteorên xuya dê dawiya hefteyê bi rêjeya 20 û XNUMX di saetê de li ezman biherikin. Dema herî baş ji bo dîtina meteor dê di saetên serê sibê de be, dema ku tîrêj, an jî xala ku xuya dike ku meteor jê dertên, herî zêde ye.

Ji bo ku hûn şansê herî baş bibînin ku meteorek bibînin, pispor pêşniyar dikin ku bi kêmî ve 10 û 20 hûrdeman berî ku hûn stêran temaşe bikin derkevin derve da ku çavên we li gorî ronahiya kêm tevbigerin. Di heman demê de îdeal e ku meriv cihekî dûr ji qirêjiya ronahiyê bi dîmenek zelal a ezmanê tarî bibîne.

Barana meteorên Orionid ji ber bermayiyên Comet Halley, ku yek ji kometên herî navdar e, pêk tê. Dema ku komet dê heta sala 2061-ê neyê dîtin, ew şopek bermayiyên ku Erd her sal di nav de derbas dibe, dihêle û di encamê de Orionîd çêdibe. Germên tozê yên ji kometê zû diçin û dema ku dikevin atmosferê diherikin, xêzên geş ku wekî meteor têne dîtin diafirînin. Orionîd bi şewq û tevgera xwe ya bilez têne zanîn.

Piştî lûtkeya Oryonîdan, îsal hîna pênc baranên din ên meteor hene ku di nav wan de Taurîdên Başûr, Taurîdên Bakur, Leonid, Geminid û Ursids hene. Wekî din, di sala 2023-an de sê hîvên tijî mane - Heyva Hunter, Heyva Beaver û Heyva Sar.

Dawiya vê hefteyê derfetek bêkêmasî ye ku hûn bibin şahidê bedewiya gerdûnê û li ecêbên ezmanî yên li jor ecêbmayî bimînin. Barana meteorên Orionîdê ji bîr nekin, pêşangehek şêrîn a ku eslê kevnar ên pergala meya rojê tîne bîra me.

