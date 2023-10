Çawa Efsaneya Yewnaniya Kevin ya Prometheus rastiya me ya nûjen nîşan dide

By

Prometheus, Tîtanê ku agir ji xwedayan dizîne û diyarî mirovahiyê kiriye, demeke dirêj bûye sembola pêşketin û xetereyê. Di perspektîfa mîtolojiyê de, ew wekî emancipator tê dîtin, ku ji bo xatirê mirovahiyê li dijî zilma Zeus serî hildaye. Lêbelê, di cîhana me ya nûjen de, Prometheus wateyek din digire.

Şoreşa Pîşesazî xaleke zivirînê nîşan da ku hêza agir û teknolojiyê hem bûne çavkaniya rûmet û hem jî felaketê. Romana Mary Shelley ya bi navê "Frankenstein", bi jêrnivîsa "Prometheusê Nûjen", hurmetî û îdealîzma afirînerê cinawir radixe ber çavan. Di vê çarçoveyê de Prometheus kapasîteya me ya ji bo xwehilweşandinê û xetereyên zêdebûna teknolojîk temsîl dike.

Di salên dawî de, Prometheus di çanda populer de ji nû ve vejînek ceriband, ku nerazîbûna me ya li hember teknolojiyê û encamên wê nîşan dide. Fîlma Christopher Nolan "Oppenheimer" hevsengiyek di navbera cezakirina Prometheusê efsanewî û J. Robert Oppenheimer de, ku pir caran bavê bombeya atomê tê hesibandin, xêz dike. Analojiyek bêtir di beşa şanoyê ya Annie Dorsen "Prometheus Firebringer" de tê vekolîn, ku çîrokek hişyariyê li ser girêdayîbûna me bi îstîxbarata çêkirî vedibêje.

Romana Benjamín Labatut "The Maniac" dikeve nav jiyana John von Neumann, pêşengê îstîxbarata çêkirî û teoriya lîstikê, ku ew jî bi Prometheus re tê berhev kirin. Pirtûka Labatut, ku wekî çîrok tê dabeş kirin, hewl dide ku mîtolojiyek nû ji bo cîhana nûjen biafirîne, li ser mirovên rastîn û ramanên wan xêz dike.

Hem Oppenheimer û hem jî von Neumann, ku di dema Projeya Manhattan de ji nêz ve bi hev re xebitîn, lihevhatina jenosîdê û îhtîmala tunekirina mirovan temsîl dikin. Xebata wan a li ser teoriya quantum û bombeya atomê nîşan dide ka çawa abstraction bi encamên felaketî dibe rastiyek berbiçav.

Digel ku hêza hilweşîner a van teknolojiyê diyar e, drama rewşenbîrî di wê yekê de ye ku ev têgehên razber çawa dibin diyardeyên berbiçav. Rola Oppenheimer di pêşkeftina bombeya atomê de ji bo teoriya quantumê wekî delîlek têgehê ye. Cezayê wî, mîna ya Prometheusê efsanewî, ne ji xwedayan, lê ji wergirên diyariya wî tê.

Çîroka Prometheus bi rastiya me ya heyî re vedigere, ji ber ku pêbaweriya me ya mezin a li ser teknolojiyê hem pêşkeftin û hem jî xetereyê tîne. Hilbijartinên ku em di lêgerîna zanîn û hêza xwe de dikin dibe ku encamên dûrûdirêj hebin. Mîta Prometheus wekî çîrokek hişyariyê dike, tîne bîra me ku em encamên exlaqî yên kiryarên xwe û potansiyela xwehilweşandinê bihesibînin.

Çavkanî:

- "Çawa efsaneyek Yewnanî ya kevnar rastiya meya nûjen a tirsnak rave dike" ji hêla AO Scott, The New York Times