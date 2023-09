Equinox û Ronahîyên Bakur: Dîmenek balkêş

Equinox, ku di 23ê Îlonê de tê, dikare ji gelemperî şansek çêtir peyda bike ku bibin şahidê dîmena bi heybet a roniyên bakur, ku wekî aurora borealis jî tê zanîn. Qada magnetîkî ya Dinyayê û zivirîna gerstêrkê wê demê şert û mercên guncan ji bo rûdana vê pêşandana ronahiya xwezayî diafirîne. Her çend ti carî garantiyek teqez a dîtina ronahiya bakur tune be jî, ekînoks îhtîmalê zêde dike, li şûna ku wê piştrast bike.

Li gorî David Moore, edîtorê kovara Astronomy Ireland, cîhên çêtirîn li Irelandrlandayê ku meriv çavê xwe li ronahiya bakur bigire, peravên bakur ên Irelandrlandaya Bakur û Mayo ne. Van deveran îdeal in ji ber dîtinên wan ên bêserûber ên Okyanûsa Atlantîk, ligel kêmbûna ronahiyê ya ji bajar û bajarokan. Lêbelê, heke ezman zelal be, roniyên bakur dikarin ji her devera welêt xuya bibin.

Diyardeya roniyên bakur piştî ku pêlên tavê, an jî teqînên li ser tavê, bi mîlyaran ton tîrêj berdide fezayê dest pê dike. Nêzîkî du roj piştî ku ev şewatên rojê çêdibin, pariyên atomê li atmosfera Cîhanê dikevin. Beşek ji van parçikan di qada magnetîkî ya Cîhanê de asê dibin û ber bi polên Bakur û Başûr ve têne kişandin. Dema ku ev parçik bi atom û molekulên atmosferê re li hev dikevin, ew rengên jîndar ên ku bi ronahiya bakur ve girêdayî ne diafirînin.

Ji bo ku bi tevahî aurora biceribîne, pêdivî ye ku meriv ji roniyên ku ji hêla mirov ve hatî çêkirin dûr be. Jiyana li bajarokek an bajarokek dê tenê dîmenek pêşandanên sereke pêşkêşî bike. Roj her 11 salan carekê di nav çerxên çalakiyê de derbas dibe, û ji ber ku ew di sala 2025-an de lûtkeyê çêdike, çend salên pêş me ji bo dîtina ronahiya bakur bi taybetî guncan e.

Astronomî Îrlanda karûbarek hişyariya aurora peyda dike, her piştî nîvro pêşbîniyên li ser şert û mercên ezmên ji bo şeva pêş diweşîne, tevî îhtîmala dîtina aurora. Ronahî di nav şevê de di demên cûda de têne dîtin, carinan çend demjimêran û carinan jî tenê demek kurt.

Digel ku ezmanên ewrayî dikarin ezmûna dîtinê asteng bikin, perçeyên rojê li jorê ewran baş li atmosferê dikevin. Ji ber vê yekê, dema ku ezmanên zelal hene, roniyên bakur dikarin bi hemî rûmeta xwe xuya bibin.