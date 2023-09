Zanyarên li Japonyayê îzotopên oksîjenê yên super-giran dibînin

Zanyarên li Japonyayê bi dîtina îzotopên oksîjena super-giran oksîjen-27 (27O) û oksîjen-28 (28O) cara ewil vedîtineke girîng kirin. Tîma li Enstîtuya Teknolojiyê ya Tokyo û RIKEN dît ku îzotopa oksîjen-28, ku bi taybetî bi îstîqrar dihat fikirîn, wekî ku berê dihat bawer kirin ne "efsûna ducar" bû. Vedîtin dê bibe alîkar ku têgihîştina me ya avahiya nukleerî baştir bike û dibe ku bandorek li ser fîzîka stêrkên neutronî hebe.

Dema ku fîzîknasên navokî behsa jimareyên efsûnî dikin, ew behsa rewşekê dikin ku navokên atomê (proton û notron) bi rengekî ku navika wê bi awayekî neasayî îstîqrar dike hatine rêzkirin. Atomên bi hejmarên taybetî yên proton an notronan, yên wekî 2, 8, 20, 28, 50, 82, an 126, ne mimkûn e ku ji ber hilweşîna radyoaktîf windahiyên enerjiyê bigirin.

Têgeha hejmara sêrbaz dikare bi karanîna modela şêlê navokî were ravekirin. Navokî dikarin wekî şêlên pir-tebeqe, mîna qatên pîvazê, ku her şelek ji bo neutron an protonan hejmarek "civînên" hene. Dema ku şêlek bi notron an proton tije dibe, ew "girtî" tête hesibandin. Di mijara oksîjen-16 (16O) de, ku heşt proton û heşt notron hene, qalika yekem bi du notronan, û şûşeya duyemîn jî bi şeş neutronan tije ye, ku ew dike navokek "du qat efsûnî".

Îzotopa oksîjen-28 berendamek ji bo statûya sêrbaziya ducar bû ji ber ku heşt proton û 20 neutronên wê hene, bi 20 notronan ve li sê şeqan belav bûne. Lêbelê, lêkolîneran dît ku valahiya enerjiyê ya di navbera du orbitalên şêla neutronê yên dawîn de qels bû, ku dihêle ku di navbera her du şeqan de tevlihev bibin. Ev erozyona şêlê ne gelemperî ye û ji bo 28O-ê nediyar bû.

Vedîtina nebûna "efsûna ducar" di oksîjen-28 de ji bo teoriya nukleerê pêşkeftinek girîng e. Ew ê têgihîştina me ya îzotopên bi rêjeyên mezin ên neutron-to-proton çêtir bike û alîkariya nirxandina danûstendinên navokî yên nenas ên wekî hêzên sê-neutron bike. Dibe ku ev vedîtin ji bo lêkolîna taybetmendiyên stêrkên neutronî xwedî bandor bin.

