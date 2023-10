Fosîlên Veguhêz ên Wenda Di Precambrian de: Delîlên Zêdetir Li Dijî Pêşkeftina Darwîniyê

By

Di dema Teqîna Kambrian de ji nişka ve xuyabûna fîlên heywanan ên cihêreng, ji ​​mêj ve ji pêşkeftina Darwîn re dijwariyek çêkir. Li gorî vê teoriyê, divê nûbûnên biyolojîkî yên tevlihev hêdî hêdî bi demê re, bi gelek formên navbirî derketine holê. Lêbelê, di tebeqên Precambrian ên dereng ên ku beriya Teqîna Kambrian de bûn de fosîlên veguhêz nehatine dîtin. Serdema Ediacaran, ku dawiya Precambrian vedihewîne, makro-fosîlên tevlihev dihewîne, lê têkiliya wan bi fîloya heywanên Cambrian ên paşîn re nakokî dimîne.

Charles Darwin bi xwe ev yek wekî nerazîbûnek giran li ser teoriya wî pejirand, û destnîşan kir ku nebûna tomarên ji serdemên seretayî yên berbelav ên berî tebeqeya Cambrian. Raveya herî berbelav ji bo vê tunebûnê ne temambûna qeydên fosîlan e, ku destnîşan dike ku bav û kalên ajalan divê hebin, lê ji ber mezinahiya wan a piçûk û laşên xwe yên nerm bi hêsanî nehatine parastin. Lêbelê, ev hîpoteza hunerê ji hêla vedîtinên vê dawiyê yên deverên fosîlên Ediacaran ve hatî red kirin ku dikaribû rê bide parastina pêşmergên heywanên piçûk, laşê nerm. Di şûna wê de, van deveran tenê algayên fosîl û çend organîzmayên pirsgirêkdar derketin.

Lêkolînek vê dawiyê ku di Trends in Ecology and Evolution de hatî weşandin delîlên din li dijî hîpoteza hunerê zêde dike. Paleontologên bi serokatiya Derek Briggs pêvajoyên fosîlbûnê û jeolojiya tebeqeyên Precambrian û Cambrian dan ber hev û di tebeqeyên Precambrian de tunebûna tam a heywanan ji bo parastinê dît. Ew 789 mîlyon sal berê li ser kevnariya heywanan astengiyek herî nerm pêşniyar dikin. Şert û mercên celebê Burgess Shale, ku wekî hawîrdora ku ji bo parastina heywanan a pêşîn tê pêşniyar kirin, bi biyotayên fosîlan ên 789 mîlyon sal berê an kevntir ve têkildar nebûne.

Nivîskarên lêkolînê destnîşan dikin ku valahiyek Cryogenian di biyotayên bi taybetî yên parastî de dibe ku paşê xuyabûna ji nişka ve ajalan rave bike. Lêbelê, ev şîrove dixuye ku delîlên nakok li ber çavan digire, di nav de nebûna metazoan an heywanên dualî yên nakokbar di vê demê de. Wekî din, lêkolînên din ji bo heywanên pêşîn di temenek piçûktir de, ku nêzîkê destpêka Cambrian e, astengiya herî zêde danîne.

Van dîtinan texmînên gavparêz ên peşveçûna Darwîn dipejirînin û nakokîyên ku ji hêla lêkolînên demjimêra molekular ve hatî pêşniyar kirin berovajî dikin. Ji bo biyologên evolutioner girîng e ku cûdahiyên girîng di navbera daneyên ampîrîkî û pêşbîniyên bingehîn ên teoriya wan de qebûl bikin û çareser bikin.