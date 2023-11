Li Ekvadorê Cureyekî Nû yê Mişkê Birûs Hat Keşifkirin

By

Li Ekvadorê keşfeke nû ya balkêş hat kirin û li wir cureyekî mişkên birûsk ên ku berê nedihatin zanîn hat tespîtkirin. Ev pêveka nû ya padîşahiya heywanan ji bo naskirina parêzger Marc Hoogeslag bi navê Neacomys marci hatiye binav kirin. Mizgînek piçûk e, bi qasî topek tenîsê, bi taybetmendiyên xwe yên wekî dûvikek dirêj, porê zikê gemî yê zer, û qirika spî ye. Encama vê dawîyê 14 cure cureyên wê ye ku tenê di pênc salên dawî de hatine nas kirin, lêgerîna domdar a cihêrengiya biyolojîk ronî dike.

Lêkolînerên li pişt vê keşfê, Nicolás Tinoco ji Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Claudia Koch ji Enstîtuya Leibniz ji bo Analîza Guherîna Cîrengiya Biyolojîk a li Elmanyayê, Javier E. Colmenares-Pinzón ji Universidad Industrial de Santander li Kolombiyayê, û Jorg. Biodiversidad li Ekvadorê, encamên xwe di kovara navdar a vekirî ya ZooKeys de weşand.

Neacomys, cinsê ku ev cureyê nû tê de ye, bi berfirehî li rojhilata Panama û nîvê bakurê Amerîkaya Başûr belav dibe. Lêkolînên vê dawîyê gelek cureyên nû di nav vê cinsê de eşkere kirin, ku cewhera dînamîkî ya lêgerîna zanistî di vê qadê de nîşan dide. Lêbelê, tevî van eşkerekirinan, hîn jî pir tişt heye ku meriv di derheqê cihêrengiya rastîn a Neacomys de fêr bibe, ji ber ku gelek herêmên li Amerîkaya Başûr û Amerîkaya Navîn a cîran hîna bi hûrgulî nehatine lêkolîn kirin.

Girîngiya herêma biyogeografî ya Chocó ya li bakurê rojavayê Ekvadorê nayê zêdekirin. Tevî mezinahiya wê ya berbiçav, ev dever li Amerîkaya Başûr yek ji deverên cihêrengiya biyolojîk ên herî kêm lêkolînkirî dimîne. Daristanên baranê yên bakur-rojavayê Ekvadorê malên cûrbecûr cûre ne, ku gelek ji wan endemîk in û li tu deverên din li ser rûyê erdê nayên dîtin.

Ev lêkolîna bingehîn bi vekolînên berfireh ên koleksiyonên muzeyê û hewildanên berhevkirina zeviyê yên tund pêk hat. Analîzên molekulî di tespîtkirina rast de cûreyên di nav cinsê Neacomys de amûrek bû. Navê vê cureyê nû ji bo rûmeta Marc Hoogeslag, parêzgerê dilsoz û parêzvanê rezervên ekolojîk, girîngiya parastin û parastina cureyên di xetereyê de radixe ber çavan. Reserve Manduriacu ya Weqfa EcoMinga, ku Neacomys marci lê hat dîtin, tenê mînakek rezervên ekolojîk e ku ji hewildanên Hoogeslag sûd werdigire.

Ev vedîtin wekî bîranînek kar dike ku di cîhana meya xwezayê de hîna çiqasî ji bo vekolîn û keşfkirinê maye. Ew rola girîng a lêkolîna zanistî di kûrkirina têgihîştina me ya cihêrengiya biyolojîk û hewcedariya berdewamkirina hewildanên parastinê de ronî dike. Bi her cureyên nû yên ku têne nas kirin, em di derheqê tevliheviyên tapesteya dewlemend a jiyanê ya gerstêrka me de bêtir agahdarî digirin.