Vekirina razên pîrbûnê: Rola Jumping Genes

Zanyar bi domdarî hewl didin ku sirên pîrbûnê derxin holê da ku kalîteya jiyana me zêde bikin û temenê me dirêj bikin. Lêkolînên vê dawiyê yên li ser hêmanên veguhezbar (TE), ku wekî "genên bazdanê" jî têne zanîn, rola wan a girîng di pêvajoya pîrbûnê de ronî kiriye.

TE rêzikên di nav koda me ya ADNyê de ne ku xwedan şiyana veguheztin an jî "hilweşîna" ji yek beşê berbi ya din in. Dema ku ev tevger pêvajoyek xwezayî ye, heke bi rêkûpêk neyê rêve kirin dikare pirsgirêkan derxe holê. Ji bo lêkolîna bandora TE li ser pîrbûnê, lêkolînerên ji Zanîngeha Eötvös Loránd li Macarîstanê bal kişandin ser riya Piwi-piRNA, rêzek reaksiyonên molekulî yên ku berpirsiyarê kontrolkirina TE-yê ne.

Di ceribandinên li ser kurmên Caenorhabditis elegans de, lêkolîneran dît ku manîpulekirina riya Piwi-piRNA pêvajoya pîrbûnê diguherîne. Bi kêmkirina çalakiya TE-ê bi rêkûpêkkirin an jî bi awayekî somatîkî zêde derbirîna hêmanên rêyê, kurm pir dirêjtir dijîn. Ev vedîtin destnîşan dike ku tevgera genên gemarî di nav genoma DNA de dibe sedema pîrbûna zîndeweran.

Ev vedîtin bi tevgerên heywanan ên mîna jelyfishê nemir re hevaheng e, ku dikare bi domdarî ji nû ve nûve bibe û bi potansiyel herheyî bijî. Lêkolînên berê destnîşan kirin ku riya Piwi-piRNA di van afirîdeyan de TE ditepisîne. Lêbelê, têkiliya di navbera çalakiya TE û pîrbûna hucreyî de heya nuha ne diyar bû. Lêkolîna bi C. elegans re destnîşan dike ku çalakiya TE bandorê li pêvajoya pîrbûna hucreyî dike.

Lekolînwanan di heman demê de aliyek din a behreya TE ya ku bi pîrbûnê ve girêdayî ye jî kifş kirin. Her ku kurmik pîr bûn, di nav beşên TE de metilasyona DNA N6-adenîn zêde bû, di çalakiya genê de veguheztinek ku çalakiya TE zêde dike. Van vedîtinên balkêş ji bo guheztin û bandorkirina behreya TE ji bo hêdîkirina pîrbûna hucreyê îmkanan vedike. Digel ku nemirî ne gengaz e, lê di nav nifûsa pîr de kêmkirina belavbûna nexweşî û nexweşiyên bi temen ve girêdayî ye.

Wekî din, ev lêkolîn xwedî potansiyel e ku rê li ber rêbazek destnîşankirina temenê li ser bingeha DNA veke, ku demjimêrek biyolojîkî ya rast peyda dike. Encamên vê guherîna epigenetîk dûr in û dikarin ji bo warên derman û biyolojiyê bandorên girîng hebin.

