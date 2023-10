Lêkolîna Nû Têkiliya Di navbera Stres û Struktura Elektronîkî ya Metal de eşkere dike

Lêkolînek vê dawiyê ya ku ji hêla Zanîngeha Birmingham ve hatî çêkirin, ronahiyek girîng a avahiya elektronîkî ya metalan li ser taybetmendiyên mekanîkî yên wan ronî dike. Di kovara Science de hatî weşandin, lêkolîn delîlên ezmûnî peyda dike ku têkiliyek rasterast di navbera taybetmendiyên elektronîkî û mekanîkî yên metalan de saz dike. Dema ku têgihîştina teorîkî ya berê ev têkilî pejirandibû, bi gelemperî dihat bawer kirin ku ew ê di ceribandinên pratîkî de neyê dîtin.

Tîma ku ji aliyê Dr. Lêkolîn balê dikişîne ser metala stroncium ruthenate (Sr2RuO4) ya superconducting, û lêkolîner dema ku maddeyê di bin stresa sepandinê de dihêlin, guheztina tîrêjê pîvandin. Ecêb e, wan dît ku bihevxistina Sr2RuO4 bi qasî 0.5% bû sedema kêmbûna 10% di modula Young de, pîvanek hişkiya mekanîkî. Gava ku pêvekek din hate sepandin, materyal di modula Young de% 20 zêde bû. Van guhertinan bi dagirkirina dewletên elektronîkî yên nû re têkildar in, ku pêwendiya kûr a di navbera tevgera elektronîkî û mekanîkî ya metalan de ronî dike.

Dr. Hicks tekezî li ser nûbûna lêkolînê kir û got, "Bi kevneşopî, têkiliyên stres-çend di endezyariya mekanîkî de têne bikar anîn, lê taybetmendiyên elektronîkî bi karanîna vê nêzîkbûnê nehatine lêkolîn kirin. Metalên xwedan taybetmendiyên elektronîkî yên balkêş bi gelemperî şikil in û dijwar in ku di bin hêzên mezin de bin. Digel vê yekê, ji bo guheztina bi wate taybetmendiyên elektronîkî pêdivî ye ku cûreyên girîng hewce ne. Di azmûna xwe de, me nimûneyên Sr2RuO4 heta 1% teng kirin, ku ev yek dişibihe çewisandina çîpek granît metre heya 99 cm dirêj e.”

Ji bo derbaskirina van pirsgirêkan, zanyar amûrek xwerû pêş xistin ku dikare nimûneyên piçûk û nazik bipîve dema ku germahiyên kryojenîk ji bo pîvandinên elektronîkî yên rast diparêze. Vê hewildana pênc-salî naha derî ji lêkolînên bi vî rengî yên li ser metalên din vedike. Di rastiyê de, pargîdaniyek endezyariyê ya bingeh-UK-ê dest bi çêkirina guhertoyek makîneya ku di vê lêkolînê de hatî bikar anîn dest pê kir, ku di pêşerojê de potansiyel şoreşek li ser lêkolîna alloyên bi hêz-bilind bike.

Ev lêkolîna serpêhatî mînak dide ka çawa lêkolînên bingehîn ên meraqdariyê dikare bi sepanên pratîkî ve bibe sedema pêşkeftinên teknolojîk. Bi vedîtina pêwendiya tevlihev a di navbera stres, çewisandin û avahiya elektronîkî ya metalan de, zanyar dikarin têgihiştina me ya taybetmendiyên materyalê ji nû ve pênase bikin, di dawiyê de bandorê li pêşkeftina materyal û teknolojiyên nû bikin.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pirs: Girîngiya vê lêkolînê çi ye?

A: Ev lêkolîn, ji bo yekem car bi ezmûnî, girêdana bihêz a di navbera avahiya elektronîkî û taybetmendiyên mekanîkî yên metalan de destnîşan dike. Ew texmîna konvansiyonel ku tora atomî û tevgera mekanîkî ya metalek ji hêla dewletên elektronîkî yên dagîrkirî an vala ve bêbandor dimîne dişoxilîne.

Pirs: Lêkolîner di vê lêkolînê de li ser kîjan metalê sekinîn?

A: Lêkolîn di serî de taybetmendiyên elektronîkî û mekanîkî yên stroncium ruthenate (Sr2RuO4) metalê superconducting lêkolîn kirin.

Pirs: Lêkolîneran bandora stresê ya li ser metalê çawa pîv kirin?

A: Tîmê dema ku ew di bin stresa sepandî de, ku tev li berhevkirina nimûneyên Sr2RuO4 bû, guheztina tora metalê pîva. Vê yekê hişt ku wan guheztinên di hişkiya mekanîkî ya materyalê de, ku wekî modula Young tê zanîn, bişopînin.

Pirs: Encamên pratîkî yên vê lêkolînê çi ne?

A: Ev lêkolîn rê li ber vekolînên din ên li ser pêwendiya di navbera stres, zirav û avahiya elektronîkî ya di metalan de vedike. Di heman demê de ew ji bo pêşkeftina teknolojiyên nû, nemaze di lêkolîna alloyên bi hêz de, derfetan peyda dike.