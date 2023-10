Amûrên Nexşeyê Sirên Qeşaya Ava Binserî ya li Marsê vedikin

Teknîkên nexşeyê yên safîkirî ronahiyek nû li ser hebûna qeşaya ava binê erdê ya li Marsê dirijîne, ji bo mîsyonên robotîk û mirovî yên pêşerojê yên li Gerstêrka Sor, nihêrînên hêja pêşkêşî dike.

Zanyarên ku di projeya NASAyê ya Nexşeya Qeşayê ya Avê ya Binserfa Marsê (SWIM) de cih digirin, sê nexşeyên hûrgulî çêkirine ku belavbûna qeşayê di kûrahiyên cihê de eşkere dikin. Bi karanîna daneya ji Kamera Ezmûna Zanistî ya Resolutiona Bilind (HiRISE) ya li ser Mars Reconnaissance Orbiter, tîmê karî teknîkên xwe yên nexşeyê safî bikin û têgihîştinek zelal a ku qeşaya binê erdê heye bi dest bixin.

Nexşeyên ku qeşa li kûrahiya sifir heta yek metre, yek heta pênc metre û kûrtir ji pênc metreyan nîşan didin, ji bo plansaz û zanyarên mîsyonê wekî amûrek girîng in. Agahdariya ku hatî berhev kirin dikare were bikar anîn da ku cîhên daketina potansiyel ji bo mîsyonên paşerojê ji bo lêkolîna qeşaya hûr û hêsankirina derxistina çavkaniyê ji bo piştgiriya jiyanê û hilberîna sotemeniyê were bikar anîn.

"Nexşeyên me ji bo mîsyonên bejayî yên pêşerojê, hem robotîkî hem jî mirovî, girîng in. Plansazên mîsyonê yên ku dixwazin li ser qeşaya hûrik lêkolîn bikin dikarin nexşeyên me wekî beşek ji vebijarkên cîhê daketina xwe bikar bînin, "got Nathaniel Putzig, yek ji lêkolînerên serekî yên li ser projeya SWIM.

Van nexşeyan di warê lêkolînên exobiology de jî girîngiyek din heye. Qeşaya li ser Marsê ne tenê wekî çavkaniyek hêja ji bo domandina jiyana mirovan tevdigere, lê di heman demê de dikare di parastina jîyana potansiyela jiyana kevnar de jî rolek bilîze. Qeşa dikare van nîşanên nazik ji tîrêjên ionîzasyonê yên zerardar biparêze, û wan ji hêla mîsyonên paşerojê ve ji bo tespîtkirina wan bêtir mexdûr bike.

Vedîtina "erdê polîgon" vedîtinek din a balkêş e ku di encama hewildanên nexşeyê de ye. Li van herêman, qeşaya binê erdê bi demsalî berfireh dibe û li hev diqelişe, û dibe sedema çêbûna şikestinên pirgoşeyî yên diyar li ser rûyê Marsî. Çavdêriya van şikestinên ku li dora kraterên bandor ên nû dirêj dibin, hebûna qeşa veşartî di binê rûxê de destnîşan dike.

Pirs û Bersîv

1. Nexşeyên qeşaya ava binê erdê ya li Marsê çawa hatin afirandin?

Nexşe bi karanîna teknîkên nexşeyê yên safîkirî û daneyên ji kamera HiRISE li ser Mars Reconnaissance Orbiter hatine çêkirin.

2. Girîngiya van nexşeyan çi ye?

Nexşe ji plansazên mîsyonê re dibe alîkar ku cîhên daketina potansiyel ji bo mîsyonên pêşerojê nas bikin û lêkolîna qeşa hûr û derxistina çavkaniyê li Marsê hêsan bikin. Di heman demê de ew ji bo lêkolînên exobiyolojiyê jî qîmetê digirin ji ber ku qeşa dibe ku biyolojîkên jiyana kevnar biparêze.

3. Girîngiya “erdê polîgon” çi ye?

"Eraziyê Polygon" tê wateya çêbûna şikestinên pirgonal ên li ser rûyê Marsî ku ji ber berfirehbûna demsalî û lihevhatina qeşaya binê erdê çêdibin. Çavdêriya van şikestinan li dora kraterên bandor ên nû hebûna qeşa veşartî di binê rûxê de destnîşan dike.

4. Ji bo mîsyonên mirovî yên ji bo Marsê çi ramanên din hewce ne?

Ji bilî çavkaniyên av-qeşayê, dema ku mîsyonên mirovî yên ber bi Marsê ve têne plansaz kirin, divê ewlehiya cîhê daketinê, taybetmendiyên tavê û germahiyê, û faktorên din jî bêne hesibandin.

