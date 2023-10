Di Reklama Serhêl de Girîngiya Nepenî û razîbûnê

By

Di serdema dîjîtal de, reklama serhêl bûye parçeyek bingehîn a ezmûna geroka me. Wekî bikarhêner, em bi gelemperî bi malperên ku ji bo karanîna cookies razîbûna me dixwazin. Lê bi rastî ev tê çi wateyê?

Dema ku em li ser pankartek razîbûna cookie-yê "Qebûl" bikirtînin, em destûrê didin malperan ku daneyên li ser cîhazên me hilînin û bigihînin. Ev dane dikare ji bo mebestên cihêreng, wek kesanekirina reklaman an naverokê, analîzkirina seyrûsefera malperê, û hêj bêtir were bikar anîn.

Lêbelê, girîng e ku meriv fêm bike ku divê razîbûna me ji bo xwe neyê girtin. Rêziknameya Parastina Daneyên Giştî (GDPR) li Ewropayê ji bo parastina nepeniya bikarhêneran rêzikên taybetî di derbarê karanîna cookie û teknolojiyên din ên şopandinê de destnîşan kiriye.

GDPR celebên cîhêreng ên hilanîna teknîkî an gihîştina pêdivî ji hev cuda dike û wan wiha pênase dike:

Bi tundî pêdivî ye: Ev vedigere hilanîn an gihîştina ku ji bo çalakkirina karanîna karûbarek taybetî ya ku bi eşkere ji hêla bikarhêner ve hatî daxwaz kirin hewce dike.

Hilberîna tercîhê: Ev hilanîna tercihên ku bi eşkere ji hêla bikarhêner ve nehatine xwestin vedihewîne.

Armancên statîstîkî: hilanîn an gihîştina ku tenê ji bo analîzên statîstîkî têne bikar anîn, ku bi kesane bikarhêner nas nake.

Profîlkirina bikarhêner û şopandina reklamê: Ev celeb hilanîn an gihîştinê ji bo afirandina profîlên bikarhêner ji bo reklama armanckirî an şopandina bikarhêneran li gelek malperan ji bo mebestên kirrûbirrê tê bikar anîn.

Ji bo malperan girîng e ku karanîna cookie-ya xwe bi zelalî diyar bikin û razîbûna rast ji bikarhêneran bistînin. Ev piştrast dike ku bikarhêner haydar in ku dê daneyên wan çawa werin bikar anîn û fersendek heye ku di derheqê vebijarkên nepenîtiya xwe de biryarek agahdar bidin.

Dema ku cookies û reklama serhêl feydeyên xwe hene, pêdivî ye ku meriv hevsengiyek di navbera kesanekirin û parastina nepeniya bikarhêner de çêbike. Bi pabendbûna rêziknameyê û wergirtina razîbûna bikarhêner, malper dikarin pêbaweriyê bi bikarhênerên xwe re ava bikin û ezmûnek gerokek zelaltir biafirînin.

