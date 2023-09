Texmînên Qeşaya Avê ya li ser Heyvê pir zêde ne?

By

Lêkolînek vê dawiyê ya ku ji hêla Dr. Ev PSRs, ku li stûnên Heyvê cih digirin, ew deverên ku tîrêja rojê qet nagihîje qatên kraterên kûr, kîmyewiyên hilbar, di nav wan de cemeda avê, digire.

Hesabên tîmê destnîşan dikin ku piraniya PSR-yên Heyvê ji 3.4 mîlyar salî ne zêdetir in û dibe ku depoyên berfê yên avê yên bi nisbet ciwan hebin. Vê vedîtinê ji bo têgihiştina me ya çavkaniyên avê yên li ser Heyvê, ku ji bo keşfkirina heyvê ya domdar û mîsyonên fezayê yên pêşerojê girîng têne hesibandin, bandorên girîng hene.

Hebûna qeşaya avê ya li ser Heyvê ev demeke dirêj e bala zanyaran dikişîne. Potansiyela wê ya wekî çavkaniyek ji bo astronotan dikare hilberîna moşekên rokêtan bike û pergalên piştgiriya jiyanê bidomîne. Lêbelê, temenê PSRs, ku tê fikirîn ku qeşa avê lê tê girtin, berê tê texmîn kirin ku pir kevntir bû.

Ger PSR bi rastî ji ya ku berê dihat fikirîn ciwantir bin, ev tê wê wateyê ku texmînên heyî yên qeşaya avê ya li ser Heyvê dibe ku zêde were texmîn kirin. Ev pirsan der barê îmkana bikaranîna van çavkaniyan ji bo mîsyonên heyvê yên pêşerojê derdixe holê. Zêdetir lêkolîn û vekolîn dê hewce be ku radeya rastîn û hebûna qeşaya avê li ser Heyvê were destnîşankirin.

Lêkolîna ku ji hêla Dr. Raluca Rufu û ekîba wê ve hatî kirin, hewcedariya berdewamkirina lêkolîna zanistî ya PSR-yên Heyvê radixe ber çavan. Fêmkirina temen û pêkhatina van herêman ji bo plansazkirina mîsyonên paşerojê û karanîna çavkaniyên heyvê bi bandor girîng e.

