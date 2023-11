Pêngava Nû Bi dest ket: Embrîyoyên Mişkê Bi Serkeftin Li Fezayê Mezin dibin, Têgihîştina Me ya Veberhênanê Berfireh Dike

Lekolînwanan bi çandina serketî ya embrîyoyên mişkan li hawîrdora mîkrogravîteyê ya Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS) serkeftinek awarte pêk anîn. Bi saya vê lêkolîna bingehîn a ku li Zanîngeha Yamanashi û Enstîtuya Lêkolînê ya Neteweyî Riken hatî kirin, zanyar ne tenê zanîna me ya ji nû ve hilberandina li fezayê berfireh kirin, lê di heman demê de rê li ber kolonîzekirina potansiyela mirovî ya laşên din ên ezmanî jî vekir.

Bi kevneşopî bi sînorên Erdê ve girêdayî ye, perspektîfa jiyana domdar li derveyî gerstêrka me ji mêj ve xeyalên me dîl girtiye. Ev destkeftiya dawî ya di mezinbûna embrîyoyên mişkan de li fezayê îmkanên balkêş ji bo paşeroja lêgerîna fezayê vedike. Encamên vê lêkolînê destnîşan dikin ku memik, di nav de mirov jî, dibe ku rojekê karibin li hawîrdora derveyî erdê nejadên bikêr çêbibin û pêşve bibin.

Ev qonax di demek girîng de tê ji ber ku planên ji bo keşfkirina heyvê geş dibin. Bernameyên mîna Artemis, ku dê heya sala 2024-an mirovan vegerînin heyvê, li ser damezrandina kampên heyvê û îmkana hebûna mirovî ya demdirêj li fezayê ne. Kapasîteya ji nû ve hilberandina li derveyî cîhanê ne tenê serkeftinek zanistî temsîl dike, lê di domdarî û berfirehbûna niştecihên mirovan de li derveyî sînorên Erdê jî rolek girîng dilîze.

Bi pêşengiya biyologê molekulî Teruhiko Wakayama ji Zanîngeha Yamanashi, ceribandina cemidandina embrîyoyên mişkan, yên ku piştre bi roketeke SpaceX Falcon 9 ber bi ISS ve hatin veguheztin pêk hat. Dema ku li îstasyona fezayê siwar bûn, embrîyo çar rojan di hawîrdora mîkrogravîtiyê de hatin şilkirin û çandin. Piştî vegera wan li ser rûyê erdê, ev embrîyo bi yên ku di bin gravîteya normal de hatine çandin hatin berhev kirin.

Encamên balkêş, ku di kovara iScience de hatin weşandin, destnîşan kirin ku embrîyoyên ku di mîkrogravîtiyê de mezin dibin, bi gelemperî di blastocysts-qonaxa girîng a pêşkeftina embrîonîk a destpêkê de pêşve diçin. Ya girîng, di embrîyoyan de ti guhertinên DNA yên girîng an guhertinên di vegotina genê de nehatin dîtin. Ev destnîşan dike ku gravît bandorek girîng li ser çêbûn û cihêbûna embrîyoyên mammalan nake.

Digel ku rêjeya zindîbûnê ya embrîyoyên ku di mîkrogravîtiyê de mezin dibin ji yên ku li ser Erdê hatine çandin hinekî kêmtir bû, ev destkeftî gavek girîng a pêşkeftinê nîşan dide. Zêdetir lêkolîn dê balê bikişîne ser veguheztina van embrîyoyên ku bi mîkrogravîtiyê mezin bûne li mişkan da ku diyar bikin ka jidayikbûnek serfiraz dikare çêbibe. Wekî din, lêkolîner plan dikin ku bandorên radyasyonê li ser mezinbûn û pêşkeftina embrîyoyên mammalan li fezayê lêkolîn bikin.

Hêza nûveberkirina li derveyî gerstêrka me potansiyelek mezin ji bo mîsyonên fezayê yên pêşerojê, mayînên dirêj, û hetta kolonîzekirina laşên din ên ezmanî heye. Her ku em lêgerîna xwe ya fezayê didomînin, van dîtinan me her ku diçe zêdetir nêzî pêkanîna xewnên mirovahiyê yên ku bibin celebek rastîn a fezayê dikin.

Pirs û Bersîv

1. Microgravity çi ye? Microgravity rewşa li fezayê ku hêza gravîteyê bi girîngî kêm dibe, di encamê de jîngehek bê giranî vedibêje. Ew dema ku nesne rewşek bê giraniya xuya diceribînin û ji bo lêkolîna zanistî jîngehek bêhempa pêşkêşî dike. 2. Embriyonên mişkan çawa ber bi Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî ve hatin veguhestin? Embriyonên mişk hatin cemidandin û bi roketeke SpaceX Falcon 9 ve hatin birin ISS. Di cemidandina embrîyoyan de di dema gera fezayê de wan diparêze û rê dide ku dûv re jî şilbûn û çandina wan di mîkrogravîtiyê de were kirin. 3. Blastocyst çi ne? Blastocyst qonaxek pêşkeftina embrîyonî ya destpêkê ye ku hêkek fertilized di nav komek şaneyên dabeşkirî de çêdibe. Ew di mezinbûn û cihêbûna embrîyoyên mammalan de qonaxek girîng temsîl dikin. 4. Encamên vê lêkolînê ji bo lêgerîna fezayê çi ne? Mezinbûna serketî ya embrîyoyên mişkan li fezayê îmkanê vedike ku mirov li derveyî dinyayê xwe ji nû ve hilberînin. Vê vedîtinê ji bo mîsyonên fezayê yên demdirêj, kolonîzekirina laşên ezmanî yên din, û domdariya hebûna mirovan li derveyî Erdê bandorek girîng heye. 5. Çi lêkolînek din tê plan kirin? Lekolînwan plan dikin ku blastocystên ku di mîkrogravîtiyê de mezin bûne veguhezînin mişkan da ku çavdêriyê bikin ka jidayikbûnek serkeftî çêdibe. Wekî din, ew ê bandora radyasyonê li ser mezinbûn û pêşkeftina embrîyoyên mammalan li fezayê lêkolîn bikin.