Teleskopa Fezayê ya James Webb di Teqîna Kilonovayê de hêmanên giran ên hindik eşkere dike

Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) keşfeke serketî kir: teqîna kîlonovayê ya ku ji ber lihevketina du stêrkên neutronî pêk hat, hat dîtin ku kargehek e ji bo hêmanên giran ên kêm kêm. Ev bûyer yekem car nîşan dide ku JWST bûyerek weha dîtiye, di derbarê pêkhatina van hêmanan de nihêrînên hêja peyda dike. Daneyên teleskopê delîlên teluriumê, metalek kêm ku ew pir giran e ku di dilê stêrkan de bi hevgirtinê were hilberandin, derxist holê.

Ji bilî tellurium, nîşanên hêmanên din ên giran hebûn, di nav de tungsten û selenium. Ev vedîtin piştrast dike ku yekbûna stêrkên neutronî wekî çavkaniyek girîng a hêmanên giran in, ronahiyê dide pêvajoyên ku gerdûna me bi wan re materyal diafirîne û belav dike.

Astrofizîknas Andrew Levan ji Zanîngeha Radboud, ku rêberiya analîzê kir, diyar kir: "Tenê çend kilonova hatine dîtin, û ev yekem mînak e ku me karî encamên kilonovayê bi karanîna Teleskopa Fezayê James Webb lêkolîn bikin." Ev vedîtin di têgihiştina me ya koka hêmanan de gavek girîng temsîl dike, kêmasiyên di zanîna me de tijî dike ku Dmitri Mendeleev hişt dema ku 150 sal berê tabloya perîyodîk çêkir.

Stêrk bedenên ezmanî yên bêbawer in ku hîdrojena ku piraniya maddeya xuyayî ya gerdûnê pêk tîne digirin û atomên wê bi hev re dihelînin, hêdî hêdî hêmanên girantir çêdikin. Lêbelê, ev pêvajoya fusionê bi çêbûna hesin re digihîje sînorê xwe, ji ber ku enerjiya ku ji bo tevhevkirina hesin di nav hêmanên giran de hewce dike ji enerjiya ku tê berdan derbas dike. Ji ber vê yekê, stêrk di dawiyê de di supernovae an kilonovae de ji ber hêza giran a giraniyê diteqin.

Dema ku ev teqînên enerjîk çêdibin, ew rêzek reaksiyonên nukleerî çêdikin, ku di nav wan de navokên atomê bi neutronan re li hev dikevin da ku hêmanên hê girantir bikin. Ev pêvajo, ku wekî pêvajoya girtina neutronê ya bilez (r-pêvajoya) tê zanîn, pêdivî ye ku giraniyek zêde ya neutronên belaş hebe. Supernovae û, bi taybetî, kilonovae ji bo pêkanîna van reaksiyonên hawîrdorên bêkêmasî peyda dikin. Di rastiyê de, çavdêriya du stêrkên neutronî yên ku di sala 2017-an de li hev ketin, piştrast kir ku kilonovae di hilberîna hêmanên pêvajoya r-ê de rolek girîng dilîzin, digel ku stroncium di wê bûyerê de tê dîtin.

Teqîna tîrêjên gama ya dawî, bi navê GRB230307A, ji ber dirêjahiya xwe ya ne asayî ya dirêj, ku hebûna kilonovayê nîşan dide, bala zanyaran kişand. Çavdêriyên paşerojê yên bi JWST re, ku li ser pêkhateya infrasor a teqînê bûn, telûrîûm tesbît kirin, ku bêtir hebûna hêmanên pêvajoya r-ya din destnîşan dike. Lêbelê, çavdêriyên bêtir hewce ne ku vê yekê piştrast bikin.

Tiştê ku vê teqîna kilonovayê hê bêtir taybet dike, rûdana wê li qada navgalaktîkê ye, ku bi qasî 120,000 salên roniyê dûrî galaksiya herî nêzîk e. Lêkolîner bawer dikin ku du stêrkên notronê ji galaksiyekê derketine lê dema ku li dû hev bûyerên supernova derbas bûne ji wê derketine.

Ev vedîtina bingehîn ne tenê mekanîzmayên veşartî yên li pişt çêbûna hêmanên giran vedibêje, lê ew di heman demê de pirsên balkêş li ser dirêjbûna hevgirtinên ku hêza tîrêjên gama diteqîne jî derdixe holê. Astronom, mîna Ben Gompertz ji Zanîngeha Birminghamê, bi hewes in ku bêtir ji van yekbûnên demdirêj nas bikin û têgihîştinek çêtir a hêzên wan ên ajoker û potansiyela çêkirina hêmanên hê girantir bistînin. Encamên vê keşfê ji têgihîştina me ya gerdûnê wêdetir dirêj dibe - ew derî ji têgihîştina veguherîner a gerdûnê û karên wê yên hundurîn re vedike.

FAQ:

Pirs: Teqîna kilonova çi ye?

A: Teqînek kilonova encama lihevketina du stêrkên notronê ye, ku teqînek bihêz a enerjî û ronahiyê çêdike.

Pirs: hêmanên giran çi ne?

A: Hêmanên giran hêmanên kîmyewî ne ku ji hîdrojenê (hêmana herî sivik) û helyûmê jimareya atomê wan zêdetir e. Di nav wan de metalên wekî zêr, zîv û serwê hene.

Pirs: Teleskopa Fezayê ya James Webb çi ye?

Bersiv: Teleskopa Fezayê ya James Webb çavdêriyek li fezayê ye ku dê di sala 2021-an de dest pê bike. Ew ji bo keşfkirina tiştên dûr ên gerdûnê, di nav de stêrk, galaksî û gerstêrkên derve, hatiye çêkirin.

