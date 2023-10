Endezyarên NASAyê gavan bavêjin da ku emrê mîsyona Voyager dirêj bikin

Endezyarên NASAyê tedbîran pêk tînin da ku keştiya fezayê ya Voyager, ku di sala 1977-an de dest pê kir, keşfên xwe yên di nav stêrkan de gelek salên din bidomîne. Yek ji hewildanan li ser berhevkirina bermahiyên sotemeniyê di hundurê lûleyên teng ên di pêlavan de, ku ji bo girtina antenên keştiya fezayê ber bi Erdê ve girîng in, vedibêje.

Ji bo şerkirina vê pirsgirêkê, mîsyonê patchek nermalavê bicîh kiriye da ku pêşî li dûbarebûna xeletiyek ku sala borî bandor li Voyager 1 kir. Ev patch ji bo parastina Voyager 1 û cêwîya wê, Voyager 2, ji ceribandina heman xeletiyê dîsa biparêze.

Pêşkêşkerên li ser keştiya fezayê Voyager ji bo domandina pêwendiya bi Erdê re girîng in. Ji bo kêmkirina berhevbûna bermahiyên pêlkêşanê di lûleyên teng de, dê destûr were dayîn ku keştiya fezayê di her alî de hinekî dûrtir bizivire berî ku pêlavan biavêje. Ev ê frekansa gulebaranê kêm bike. Guhertinên li ser rêza zivirîna tîrêjê bi şandina fermanan di meha îlon û cotmehê de hatine çêkirin, û keştiya fezayê niha dikare hema hema 1 derece ji her alî de ji berê dûrtir here.

Tîm li bendê ye ku ev tedbîr dê bi kêmî ve pênc salên din, belkî hê jî dirêjtir, girtina tam a lûleyên ketina lûleyên pêvekêşanê dereng bixin. Di pêşerojê de gavên pêvek dikarin bêne avêtin da ku heyama tîrêjê bêtir dirêj bikin.

Ji xeynî guheztina avakirina tîrêjê, endezyarên NASA pişkek nermalavê çêkir da ku pirsgirêkek ku di sala 1-an de bû sedema raporên statûya tevlihev ên ji komputera serhêl a Voyager 2022-ê di sala XNUMX-an de çareser bike. Patch wekî polîtîkaya bîmeyê tevdigere, pêşî li dûbarebûna pirsgirêkê digire û dirêjiyê misoger dike. ji sondayan.

Voyager 1 û Voyager 2 rêgezek berbiçav gerandin, bi Voyager 1 15 mîlyar kîlometreyan derbas kir û Voyager 2 jî digihîje 12 mîlyar kîlometreyan ji cîhanê. Ji ber temenê keştiya fezayê û dema derengmayîna girîng a di ragihandinê de, metirsî heye ku paç bibe xwedî bandorên nediyar. Ji bo kêmkirina vê xetereyê, Voyager 2 dê pêşî patchê werbigire û ji bo cêwîya xwe wekî ceribandinek xizmetê bike.

Mîsyona Voyager, ku di destpêkê de tenê ji bo çar salan hate plan kirin, pir ji armancên xwe yên bingehîn derbas bû. Ji bilî serdana Saturn û Jupiter, Voyager 2 bû yekem keştiya fezayê ku bi Uranus û Neptune re rû bi rû maye. Dûv re ev mîsyon hate dirêj kirin da ku sondajan bişîne derveyî helîosferê, kulîlka parastinê ya perçeyan û qadên magnetîkî yên ku ji hêla Rojê ve hatine afirandin. Voyager 1 di sala 2012an de gihaşt heliopauzê, di sala 2an de jî Voyager 2018 ket.

Mîsyonên Voyager beşek girîng a Çavdêriya Sîstema Heliophysics ya NASA-yê ne, ku ji hêla Beşa Heliophysics ya Midûriyeta Mîsyona Zanistî ya li Washington ve tê piştgirî kirin. Laboratory Jet Propulsion Caltech keştiya fezayê Voyager çêkir û dixebitîne.

