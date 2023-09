Keştiya Rojê ya Parker a NASA'yê Li Ser Teqîna Rojê ya Mezin Serdikeve

By

Parker Solar Probe ya NASA bi cesaret û serkeftina yek ji teqînên rojê yên herî bihêz ên ku heya niha hatine tomar kirin, gihîştiye serkeftinek bingehîn. Di 5ê Îlona 2022an de, di dema 13emîn hevdîtina xwe ya nêzîk a bi Rojê re, keştiya fezayê xwe di rêça derketina girseya koronal a kolosal (CME) de dît - teqînên zexm ên zeviyên magnetîkî û plasma pir germ. Tiştê ku vê hevdîtinê awarte dike ev e ku Parker Solar Probe ji bo kişandina vê bahoza rojê bi hûrguliyên nedîtî hate saz kirin.

Amûrên keştiya fezayê dîmenên mezlûm ên ku CME ji rûyê Rojê diqelişe girtin. Di dîrokê de ev cara yekem e ku keştiyeke fezayî ewqasî nêzî Rojê dibe û ji teqîna rojê ya bi hêz rizgar dibe. Daneyên ku di vê rûbirûbûna dîrokî de hatine berhev kirin ji zanyaran re nêrînek bêhempa ya CME-yan peyda dike û fersendek dide ku wan di qonaxên destpêkê de lêkolîn bikin.

Têgihîştina ku ji vê mîsyonê hatî bidestxistin tê çaverê kirin ku têgihîştina me ya CME, eslê wan û tevgera wan bi girîngî pêşde bibe. Ev zanîn ji bo pêşbînîkirin û kêmkirina xetereyên potansiyel ên ku ji hêla CME ve ji binesaziya meya teknolojîk û pergalên ragihandinê yên li ser Erdê re têne peyda kirin, bêqîmet e. Bi baştir têgihiştina van teqînên tavê, zanyar hêvî dikin ku ji bo parastina civaka me ya girêdayî teknolojiyê stratejiyên bi bandortir pêş bixin.

Dr. James Anderson, pisporê hewaya fezayê, tekezî li ser girîngiya mîsyona Parker Solar Probe kir ku amadebûna me ji bo parastina awayê jiyana xwe ya nûjen ji hêrsa carinan ya Rojê biparêze. Ev serkeftin ne tenê jîrbûn û biryardariya mirovî nîşan dide lê di heman demê de soz dide ku pirtûkên dersê yên li ser fîzîka rojê û pêşbîniya hewaya fezayê ji nû ve binivîsîne.

Her ku Parker Solar Probe peywira xwe didomîne, em dikarin li ser Rojê, stêrka me ya herî nêzîk, û gerdûna ku dora wê dorpêç dike, vedîtinên ecêbtir pêşbînî bikin. Ev mîsyon ji bo zanista fezayê wekî bazdanek mezin kar dike, di têgihîştina me ya tevgera Rojê û bandora wê ya potansiyela li ser Erdê de sînorên nû vedike.

Çavkanî:

- Dr. Sarah Mitchell, fîzîknasa rojê li NASA

– Dr. James Anderson, pisporê hewaya fezayê

Definitions:

- Derxistina girseya koronal (CME): teqînên zexm ên zeviyên magnetîkî û plazmaya pir germ a ku ji Rojê derdikeve.

- Bahoza rojê: teqîna rojê ya bi hêz

- Hewaya fezayê: lêkolîna şert û mercên fezayê û bandorên wan ên li ser erdê

– Binesaziya teknolojîk: pergal û torên ku karûbar û karûbarên teknolojiyê piştgirî dikin

Çavkanî: Keştiya Rojê ya Parker a NASA'yê Li Ser Teqîna Rojê ya Mezin Serkeftiye