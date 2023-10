Mîsyona Psyche ya NASA: Lêgerîna Asteroidek Dewlemend-Metal

By

NASA di van demên dawî de mîsyona Psyche, keştiyek fezayê ku ber bi kembera asteroîdê ve diçe da ku asteroîdek ku bi navê Psyche tê zanîn lêkolîn bike, dest pê kir. Tê bawer kirin ku ev asteroîdek taybetî ji hêla metalê ve dewlemend e, ku ew ji bo zanyaran dike mijarek lêkolînê ya bêhempa. Mîsyon armanc dike ku li ser pêkhate û bingeha gerstêrkên mîna yên me nihêrînek werbigire.

David Lawrence, karmendek pispor a sereke li Laboratûwara Fîzîkê ya Applied a Zanîngeha Johns Hopkins, lêkolînerê sereke ye ji bo yek ji amûrên li ser keştiya fezayê Psyche. Amûrek, tîrêjên gama û spektrometerek neutron, dê alîkariya analîzkirina pêkhateya asteroîdê bike.

Hippos: Çenên bi hêz, Çekên bêbandor

Tevî çenên xwe yên bi hêz û diranên xwe yên tirsnak, hippos bi awayekî ecêb çêkerên bêbandor in. Lêkolînek ku di PLOS One de hatî weşandin eşkere dike ku hippos bi tevgera hûrkirinê ya ku ji bo birûmeta xwarina xwe hewce dike têdikoşe. Wusa dixuye ku şiyana wan a xwarkirinê di berjewendiya karanîna çenên xwe de ji bo şerkirinê hatine qurban kirin.

Profesorê Zanîngeha Zurichê Marcus Clauss û hevalên wî lêkolîn kirin. Wan kifş kir ku hippos xwedan taybetmendiyên bêhempa ne ku ji wan re dihêlin ku bi çenên xwe hêz bidin lê di wateya kevneşopî de neçin.

Hêza Hevdengkirina Muzîkê

Guhdarîkirina muzîkê ne tenê kêfê tîne, di heman demê de di nav guhdaran de ezmûnên hevpar jî çêdike. Lêkolînek ku ji hêla Wolfgang Tschacher, psîkologek li Zanîngeha Bernê ve hatî çêkirin, eşkere dike ku kesên ku beşdarî konserên muzîka klasîk dibin tevgerên xwe, rêjeya dil û rêjeya nefesê hevdem dikin. Ev hevdemkirin bi kûrahî di rabirdûya meya pêşkeftinê de ye.

Tschacher ji bo pîvandina bersivên temaşevanên konserê senzorên cil û berg û teknolojiya girtina tevgerê bikar anî. Lêkolîna wî, ku di Scientific Reports de hatî weşandin, li ser bandora kûr a muzîkê li ser pêvajoyên fîzyolojîkî yên mirovî û ezmûnên kolektîf têgihiştinê peyda dike.

Cicadas: Bandorek ekosîstema geş

Her 17 salan carekê derketina çîkakan ji bo ekosîstemên daristanê encamên girîng hene. Lêkolîna ku ji hêla biyolog Zoe Getman-Pickering ve li Zanîngeha George Washington hatîye kirin destnîşan dike ku dema çîqok derdikevin holê, ew ji bo heywanên cûrbecûr, di nav de çûkan, çavkaniyek xwarinê ya pir peyda dikin. Ev dibe sedema kêmbûna nêçîra çûkan li ser kezekan, di encamê de bêtir zirara pelan li darên berûyê çêdibe.

Lêkolîn, ku di Science de hate weşandin, bandorên tevlihev ên kaskada ku geşbûna nifûsa çerxîkî ya çîkalan li ser ekosîstemê dike ronî dike.

Madenkirina Deryaya Kûr: Girankirina Risk û Xelatan

Eleqeya bazirganiyê ya ji bo derxistina metalên hêja ji binê okyanûsa kûr heye. Lêbelê, seferên vê dawiyê jî eşkere kirin ku ekosîstemên deryaya kûr malên cûreyên jiyanê yên kêm û nazik in. Lekolînwanên ku li dergehên hîdrotermal ên dewlemend ên mîneral ên li Okyanûsa Pasîfîk lêkolîn dikin, jîngehên şikeftên binê erdê yên ku bi jiyanê tijî bûne keşf kirin. Dibe ku ev jîngeh bi potansiyel bi hev ve girêdayî bin, ev yek jî nîşan dide ku berî ku her çalakîyek kanan pêk were hewcedariya lêkolînek din heye.

Di hawîrdorek din de, ku jê re nodulên polîmetalîk tê gotin, mîneralên hêja li binê deryayê belav dibin. Muriel Rabone, ji Muzexaneya Dîroka Xwezayî ya li Londonê, û hevkarên wê texmîn dikin ku dibe ku bi hezaran cureyên nenas li ser û li nêzî van nodulan bijîn. Lêkolîna ku di Current Biology de hatî weşandin, balê dikişîne ser girîngiya têgihîştina van ekosîsteman berî ku çavkaniyên wan ên potansiyel bikar bînin.

