Li Marsê Tiştekî Xerîb heye?

Rovera Perseverance ya NASAyê li ser Marsê wêneyek balkêş kişandiye, ku tê de du kevirên ku dişibin fîşekên şorkê û pençela kevçîyê ne. Rovera ku di Sibata 2021-an de gihîşt Gerstêrka Sor, li Kratera Jezeroyê di lêgerîna nîşanên jiyana berê ya li Marsê de digere. Lêbelê, van kevirên bi rengek ecêb di dema mîsyona wê de surprîzek nediyar bûn.

Perseverance niha di nav delta çemê kevnar re derbas dibe ku berê golek mezin bû, tê texmîn kirin ku bi qasî 16,000 ling kûr e. Wêneyê ku di 18ê Tebaxa 2023-an de hatî kişandin, fenomenek ku wekî pareidolia tê zanîn nîşan dide. Dema ku mejî qalibên rasthatî wekî wêneyên watedar şîrove dike, Pareidolia çêdibe. Mînaka klasîk dîtina rûyê Jesussa Mesîh di perçeyek tostek şewitî de ye.

Ev ne cara yekem e ku Mars dibe mijara pareidolia. Yek ji bûyerên herî navdar "Rûyê li Marsê" ye, wêneyek ku ji hêla keştiya fezayê ya NASA-yê Viking 1 ve di Tîrmeha 1976-an de hatî kişandin, ku xuya bû ku rûyek bi taybetmendiyên cihêreng nîşan dide. Her çend NASA diyar kir ku xeyalek encama siyan bû jî, wêneyê nîqaşek berfireh derxist.

NASA wêneyê keriyên kerpîç û kevirên mîna pencên kevçîyê li ser medyaya civakî parve kir, temaşevanan vexwend ku şîroveyên xwe parve bikin. Bersivên cûrbecûr dîmenên xeyalî eşkere kirin, di nav wan de fêkiyek qehwe, Stegosaurus, cotek lêv û serê kelek.

Tevî ku Mars bi mîlyaran sal berê di nav avê de maye, heya niha ti delîl tune ku destnîşan bike ku gerstêrka her gav cîhê jiyanê girtiye. Van wêneyan her çend balkêş bin jî, têgihîştina me ya li ser xwezaya wêran a Marsê naguherînin.

