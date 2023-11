Keştiya fezayê ya NASA'yê Lucy dest bi mîsyona xwe ya berbi Jupiter kir û di rêwîtiya xwe de bi asteroîda herî biçûk re rûbirû bû. Keştiya fezayê, ku navê bav û kalê mirovê kevnar e, ji asteroîda bi mezinahiya pincarê ya bi navê Dinkinesh re derbas bû, ku 300 mîlyon kîlometre dûrî kembera asteroîdê ya sereke li derveyî Marsê ye. Ev hevdîtin ji bo mîsyonê wekî rêveçûnek hişk bû, hişt ku Lucy amûrên xwe biceribîne berî ku di pêşerojê de bi asteroîdên mezintir û balkêştir re rû bi rû bimîne.

Dinkinesh, ku bi tenê nîv mîl dipîve, tenê destpêk e. Armancên bingehîn ên Lucy Trojans in, komek ji asteroîdên nenaskirî yên li nêzî Jupiterê ku tê bawer kirin ku agahdariya hêja di derbarê rojên destpêkê yên pergala meya rojê de digire. Van Trojanên ku tê texmîn kirin 10 û 100 carî ji Dinkinesh mezintir in, ji destpêka dîroka meya gerdûnî ve wekî kapsulên demê têne hesibandin.

Lucy ku du sal berê ji hêla NASA ve bi mîsyonek bi qasî 1 mîlyar dolar hate destpêkirin, armanc dike ku heşt Trojan berî hevdîtina xwe ya dawîn a bi du asteroîdên dawî re di sala 2033-an de bihejîne. Berevajî mîsyonên berê yên ku nimûneyên asteroîdan vedigerandin an daneyên berhevkirî, dê Lucy tenê wêneyan bigire û bikişîne. pîvandinên zanistî di dema firîna wê de.

Tevî baskê tavê yê sist li ser keştiya fezayê ku nedikarî were girtin, kontrolkerên firînê bawer dikin ku ew ji bo tevahiya mîsyonê têra xwe aram e. Kêmbûna firîna roja Çarşemê nîşana dawiya tiştê ku NASA bi navê "Payîza Asteroidê" bi nav kir, piştî vegerandina nimûneyên kavilan ji asteroîdekê di Îlonê de û şandina keştiyek fezayê bo asteroîda dewlemend a metal Psyche di Cotmehê de.

Li gorî Hal Levison, zanyarê sereke li Enstîtuya Lêkolînê ya Başûrrojava, hevdîtina bi Dinkinesh re derfetek nedîtî pêşkêşî dike ji bo lêkolîna asteroîdek ku berê tenê di çavdêriyên teleskopî de "pişkek neçareserkirî" bû. Di hefteya pêş de, Lucy dê hemî wêne û daneyên ku di dema firînê de hatine berhev kirin veguhezîne, ku zanyar û dildarên fezayê bi heman awayî ji nêz ve li cîhana nepenî ya asteroîdan û paşeroja balkêş a pergala meya rojê bide.

Trojans çi ne?

Trojan komek asteroîd in ku li dora Jupîterê hevpar in, li dora xalên Lagrange ku gravîta ji rojê û Jupiter hevseng in. Ew wekî celebek "ewr" a kozmîkî li pişt giyanê gazê digerin.

Asteroid çawa çêdibin?

Asteroid bermahiyên qonaxên destpêkê yên avabûna pergala me ya rojê ne. Ew ji kevir, metal, û carinan jî pêkhateyên organîk pêk tên. Piraniya asteroîd di kembera asteroîdê ya di navbera Mars û Jupiterê de dimînin, lê yên din dikarin li deverên cihêreng ên pergala meya rojê werin dîtin.

Armanca mîsyona Lucy çi ye?

Mîsyona Lucy armanc dike ku li cûrbecûr cûrbecûr asteroîdên Trojan lêkolîn û keşif bike, berhevkirina daneyên hêja di derheqê pêkhatin, eslê wan, û rola wan de di peydakirina têgihiştinan de li ser çêbûn û pêşkeftina pergala meya rojê de.

Zanyar çawa temenê asteroîdan diyar dikin?

Zanyar teknîkên cihêreng bikar tînin da ku temenê asteroîdan texmîn bikin, di nav de rêbazên radîyoaktîf ên dating , ku rizîbûna hêmanên taybetî di nav kevirên fezayê de analîz dikin. Bi lêkolîna pêkhateyên îzotopî yên van hêmanan, zanyar dikarin temenê asteroîdan destnîşan bikin.