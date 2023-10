JWST Ethane li Sê Gerstêrkên Dwarf Kembera Kuiper Keşif Dike

By

Teleskopa Fezayê ya James Webb a NASAyê (JWST) li ser sê gerstêrkên kembera Kuiper: Sedna, Gonggong û Quaoar keşfeke girîng kir. Kembera Kuiper herêmek ji Neptûnê wêdetir e ku di nav wan de bedenên qeşayî, Pluton û gelek gerstêrkên dwarf jî hene.

Çavdêriyên ku ji hêla JWST ve têne kirin ronahiyê didin ser pêkhatina van tiştên esmanî yên dûr û di derbarê dîroka pergala meya rojê de agahdariya hêja peyda dikin. Yek ji vedîtinên berbiçav hebûna etanê li ser her sê gerstêrkên dwarf e.

Etan pêkhateyeke hîdrokarbonê ye ku ji du atomên karbonê û şeş atomên hîdrojenê pêk tê. Ew bi gelemperî di gaza xwezayî de tê dîtin û di avakirina molekulên organîk de rolek girîng dilîze. Vedîtina etanê li ser gerstêrkên dwarf Kembera Kuiper destnîşan dike ku dibe ku ev tişt xwedî kîmya karbonê ya tevlihev bin û bi potansiyel blokên avahîsaziyê yên jiyanê bigirin.

Fêmkirina pêkhateya gerstêrkên dwarf ên di Kembera Kuiper de ji bo eşkerekirina sirên rabirdûya pergala meya rojê girîng e. Bi lêkolîna van bedenên ezmanî yên dûr, zanyar dikarin li ser şert û mercên ku di dema çêbûna gerstêrkan û tiştên din ên li taxa meya gerdûnî de hebûn, têgihiştinê bistînin.

Kapasîteya JWST-ê ku van gerstêrkên dwarf bi hûrgulî ji berê temaşe bike, rêyên nû ji lêgerînên zanistî re vekiriye. Amûrên pêşkeftî û dedektorên hesas ên teleskopê rê didin stêrnasan ku ronahiya ku ji rûberên van tiştên dûr xuya dike analîz bikin, û di derheqê pêkhatina wan û jîngeha potansiyela wan de daneyên hêja peyda bikin.

Vedîtina etanê li ser Sedna, Gonggong û Quaoar zanîna me ya mezin a li ser Kembera Kuiper û niştecîhên wê yên cihêreng zêde dike. Zêdetir lêkolînên ku JWST û mîsyonên pêşerojê yên din bikar tînin dê berfirehkirina têgihiştina me ya van deverên dûr ên pergala meya rojê bidomînin, û me nêzîktirê vekirina razên eslê xwe yên gerdûnî bike.

– Kembera Kuiper: Herêmeke bi şiklê donut ji bedenên qeşayî yên li dervayî gergeha Neptûnê ye, ku Pluton û gelek gerstêrkên dwarf tê de hene.

– Etan: Komek hîdrokarbonê ku ji du atomên karbonê û şeş atomên hîdrojenê pêk tê, bi gelemperî di gaza xwezayî de tê dîtin.

