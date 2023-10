Vekirina Ewrên Nepenî yên Jupîterê

Kêfxweşiya enigmatîk a gerstêrka Jupiter berdewam dike ku hem zanyar û hem jî dildarên fezayê dîl bigire. Di van demên dawîn de, mîsyona Juno ya NASA wêneyek meznahî ya herêmên bakur ên giyanê gazê derxist, temaşevanan meraq kir. Di 7ê Îlonê de, di dema firîna xwe ya nêzîk a 54-an de, keştiya fezayê Juno karî dîmenek awarte ku bi navê Jet N7 tê zanîn bigire.

Di wêneyê de ewrên gemarî û bahozên dizivire nîşan dide, bi tesadufî dişibin rûyekî giyanî li kêleka dawîkarê Jupiter - xeta ku rojê ji şevê li ser gerstêrkê dabeş dike. Mîna ku Halloween biryar da ku îsal hinekî zû serdana dêwek gazê bike. Van avabûnên hovane, ku ji hêla hemwelatiyê zanyar Vladimir Tarasov ve dema ku Juno bi qasî 2,400 mîl li jor Jupiter bû, li kamerayê hatin girtin, bandorek psîkolojîk a balkêş ku wekî pareidolia tê zanîn derxistiye holê. Pareidolia ku ji meyla çavdêran a ku di strukturên ku dixuye ku bêserûber de qalib an rûyan têgihiştin tê binav kirin, demek dirêj e ku zanyar û hunermend bi heman rengî eleqedar dike.

Digel ku ev yek wekî fenomenek bêhempa xuya dike, ev ne cara yekem e ku NASA wêneyek ku xuya dike rûyek li ser laşek ezmanî digire. Di sala 1976-an de, wêneya navdar "Rûyê li Marsê" di nav dilxwazên fezayê de deng veda. Lêbelê, lêkolînên paşîn ên ji hêla keştiya fezayê ya NASA-yê Viking 1 ve hat eşkere kirin ku rû bi tenê xeyalek optîkî ye ku ji hêla taybetmendiyên jeolojîk ên xwezayî yên Gerstêrka Sor ve hatî çêkirin.

Juno, sondaya fezayî ya balkêş a NASAyê, li dora Jupiterê digere û sirên wê vedike. Juno di Tebaxa 2011-an de dest pê kir, ji bo pîvandina pêkhateya Jupiter, qada gravîtasyonê, qada magnetîkî, û magnetosfera polar tê saz kirin. Mîsyona wê ji bo lêkolîna damezrandina gerstêrkê, tevî hebûna naverokek kevirî, dirêj dibe. Juno di heman demê de taybetmendiyên atmosferê yên Jupiterê yên wekî naveroka avê, belavkirina girseyî û bayên dijwar ên ku dikarin bi leza 620 km/h bigihîjin, vedikole.

Gava ku em li ser dîmenên bi heybet ên ku Juno peyda dike ecêbmayî dimînin, em carek din ecêbên mezin ên gerdûna me têne bîra me. Bi her firrîna nêzîk re, vedîtinên Juno meraqa me geş dike û têgihiştina me ya li ser giyanê gazê ya enigmatîk kûr dike.

Pirs û Bersîv

Mîsyona Juno ya NASA çi girt?

Mîsyona Juno ya NASA'yê wêneyek herêmên bakurê Jupiterê ku bi Jet N7 têne zanîn, kişand, ku tê de ewrên zirav û formasyonên bahozê yên dişibin rûyekî giyanî.

pareidolia çi ye?

Pareidolia diyardeyek psîkolojîk e ku dihêle ku çavdêr rû an qalibên di strukturên rasthatî de fam bikin.

Ma NASA berê wêneyên bi vî rengî kişandiye?

Erê, di sala 1976-an de, NASA wêneya navdar "Rûyê li Marsê" kişand, ku paşê hate kifş kirin ku ew xeyalek optîkî ye ku ji hêla taybetmendiyên erdnasî yên xwezayî li ser gerstêrkê ve hatî çêkirin.

Mîsyona Juno çi ye?

Juno keştiyeke fezayî ya NASAyê ye ku li dora Jupîterê digere. Ew pêkhateya Jupiter, qada gravîtasyonê, qada magnetîkî, û magnetosfera polar dipîve, di heman demê de li ser çêbûna gerstêrkê, taybetmendiyên atmosferê û hêj bêtir li şaneyan digere.