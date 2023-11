Lêkolîna Nû Molekulên Organîk û Xweyên li ser Heyva Jupiter Ganymede eşkere dike

By

Mîsyona Juno ya NASAyê li Ganymede, yek ji heyvên Jupiterê, keşfeke berbiçav kir. Spektrometera Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) ya keştiya fezayê li ser rûyê heyvê hebûna molekulên organîk û xwêyên mîneral tesbît kir. Ev vedîtin dikare li ser damezrandina Ganymede û pêkhatina okyanûsa wê ya kûr de nihêrînên hêja peyda bike.

Çavdêriyên berê yên ji teleskopan û keştiyên fezayê hebûna xwê û organîkên li ser Ganymede îşaret dikirin, lê verastkirina mekan a wan daneyan ji bo derxistina encamên teqez têrê nake. Lêbelê, spektrayên infrared-çareseriya bilind a ku ji hêla JIRAM-ê ve di dema firînek nêzîk de di Hezîrana 2021-an de hatî wergirtin, di dawiyê de hebûna van pêkhateyan piştrast kir.

Sensorê JIRAM wêneyên infrasor û spektrên rûxara Ganymede kişand, dîmenek berfireh a pêkhateya heyvê eşkere dike. Çareserkirina mekanê ya awarte ji zanyaran re hişt ku molekulên cihêreng, di nav de bîkarbonat sodyûm, klorîdê sodyûmê hîdrokirî, klorîdê ammonium, û aldehîdên alifatîk, ligel cemeda avê, nas bikin.

Li gorî Federico Tosi, hev-lêkolerê Juno, hebûna xwêyên ammonîyayî destnîşan dike ku dibe ku Ganymede di dema damezrandina xwe de materyalên têra xwe sar kom kiribe ku ammoniak biqelişe. Wekî din, xwêyên karbonat dikarin bermahiyên qeşayên dewlemend ên karbondîoksîtê bin. Van tesbîtan dîroka erdnasî ya heyvê û pêvajoyên ku rûyê wê çêdikirin ronî dikin.

Balkêş e, ku herêma ekvatorî ya Ganymede ji qada magnetîkî ya tund a Jupiterê parastiye, wê ji bombardumana elektron û ionên giran diparêze. Ev parastin di parastina molekulên organîk û xwêyên ku li deverên tarî û geş têne dîtin de rolek girîng dilîze.

Scott Bolton, lêkolînerê sereke yê Juno, bawer dike ku pirbûna xwê û organîkên di latên taybetî de bermahiyên şûşek okyanûsê ya kûr ku gihîştiye rûyê cemidî ya heyvê nîşan dide.

Ev lêkolîna serpêhatî, ku di Nature Astronomy de hatî weşandin, girîngiya mîsyona Juno di vedîtina razên heyvên Jupiter û kûrkirina têgihiştina me ya pêvajoyên damezrandina pergala rojê de destnîşan dike.

