Teleskopa James Webb ya NASAyê li ser Jupiterê herikîna Jetê ya Lezgîn Keşif Dike

Ji Teleskopa Fezayê ya James Webb a NASAyê vedîtineke berbiçav derket holê, ku taybetmendiyek balkêş a atmosfera Jupiterê derxist holê. Zanyaran di stratosfera jêrîn a Jupiterê de herikîna jetê ya bi lez û bez a mezin tespît kirin, ku di derheqê dînamîkên tevlihev ên şert û mercên atmosferê yên gerstêrkê de zanyariyên hêja pêşkêşî dike.

Ev vedîtina awarte di 19ê cotmehê de ji hêla NASA ve hate ragihandin, ku tê de herikîna jetek bi lez û bi leza 515 km di saetê de heye. Bi qasî 40 km li jor ekvatora Jupiterê ye, ev diyardeya ku nû hatiye keşifkirin bi firehiyek balkêş a 4,800 kîlometroyî vedihewîne, ku li jorê qatên ewrên bingehîn cih digire.

Lêkolînerê sereke Ricardo Hueso ji Zanîngeha Welatê Baskê, Spanya, matmayîbûna tîmê xwe ji vê vedîtina neçaverê nîşan da. Taybetmendiyên berê yên nediyar ên ku di atmosfera Jupiterê de dihatin dîtin, bi saya kapasîteyên balkêş ên Teleskopa James Webb a NASAyê, niha zelal û peyda bûne. Ji ber vê yekê, zanyar naha dikarin tevgera van taybetmendiyan ligel zivirîna bilez a Jupiter bişopînin.

Herika jetê ya bi leza bilind, ku li stratosfera jêrîn a Jupiterê tê dîtin, leza xwe nîşan dide ku du caran ji bayên domdar ên bahoza Kategorî 5 a li ser Erdê ye. Ev vedîtin li ser dînamîkên atmosferê yên gerstêrkê perspektîfek matmayî peyda dike.

Tîma lêkolînê çavdêriyên bayê yên ji tebeqeyên jorîn ên Webb bi yên ji tebeqeyên jêrîn ên Teleskopa Fezayê ya Hubble re dan ber hev, û ji wan re dibe alîkar ku guheztinên bayê û guhertinên lezê li bilindahiyên cihê analîz bikin. Çavdêriyên paşerojê tê çaverê kirin ku ronî bikin ka lez û bilindahiya herika jet bi demê re diguhere an na.

Vedîtin bi analîzkirina daneyên ku di Tîrmeha 2022-an de hatine berhev kirin bi karanîna Webb's NIRCam hate çêkirin. Imke de Pater ji Zanîngeha Kalîforniyayê, Berkeley, û Thierry Fouchet ji Çavdêrxaneya Parîsê bernameyek Zanista Serbestberdana Destpêkê organîze kirin, her 10 saetan carekê wêneyên Jupiter dikişandin. Ev diyardeya bêhempa ji berhevkirina çar parzûnên cihêreng, ku her yek ji guherînên li bilindahiyên cihêreng ên atmosfera Jupiter hesas e, derket holê.

Mîsyonên berê yên wekî Juno û Cassini yên NASA, û her weha Teleskopa Fezayê ya Hubble, her weha şêwazên hewayê yên Jupiter-ê yên ku her gav diguherin belge kirine.

Çavkanî:

- NASA

– Zanîngeha Baskê, Spanya

- Zanîngeha California, Berkeley

– Çavdêrxaneya Parîsê