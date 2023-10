Pêvekek Şoreşger: Pergala Ragihandina Laser a Pêşîn a NASA

NASA bi pergala xwe ya pêwendiya lazerê ya nûjen sînorên ragihandina fezayê derdixe. Ev teknolojiya şoreşgerî hêza ronahiya infrasor a nedîtbar ji bo veguheztin û wergirtina daneyan bi lez û bezên pir zêde digire, dihêle keştiyên fezayê di yek veguheztinê de mîqdarên mezin ên agahdariyê bişînin Cîhanê.

Zêdekirina herî dawî ya vê pergala pêşkeftî Modema Bikarhêner a Orbita Erdê ya Kêm û Termînala Amplifikatorê (ILLUMA-T) Relay Ragihandina Ragihandina Laser a Yekgirtî ye. ILLUMA-T, ku hatî plansaz kirin ku di vê Mijdarê de berbi Stasyona Fezayê ya Navneteweyî were şandin, dê feydeyên berbiçav ên pêwendiya lazerê ji bo mîsyonên li dora Erdê ya nizm nîşan bide.

Bi Xwenîşandana Ragihandina Ragihandina Ragihandina Laser (LCRD) re, ku di Kanûna 2021-an de dest pê kir, ILLUMA-T dê yekem releya pêwendiya lazerê ya du-alî ya NASA-yê temam bike. LCRD, ku niha li orbita geosynchronous bi cih bûye, jixwe avantajên ragihandina lazerê bi veguheztina daneyan di navbera du stasyonên erdê yên li ser Erdê de bi rêzek ceribandinan nîşan dide.

Modula optîkî ya ILLUMA-T ji teleskopek û gimbalek du-texsî pêk tê, ku dihêle ku ew di orbita geosynchronous de LCRD bişopîne û nîşan bide. Nêzîkî mezinahiya mîkropêlekê, modula optîkî pêkhateyek girîng a ILLUMA-T ye, ku bixwe bi sarincokek standard re tê berhev kirin.

Piştî ku li derveyî Stasyona Fezayê ya Navneteweyî were saz kirin, ILLUMA-T dê daneyan bi rêjeyek berbiçav a 1.2 gigabit-per-saniyeyê veguhezîne LCRD. Ji wir, LCRD dê daneyan bişîne stasyonên erdê yên optîkî yên li California an Hawaii. Di dawiyê de, dê dane ji Navenda Operasyonên Mîsyona LCRD re li Las Cruces, New Mexico, û dûv re jî tîmên operasyonên bejayî yên ILLUMA-T li Navenda Flight Space Goddard a NASA li Maryland were şandin.

Bi qedandina pêvajoya relay-a-dawî, endezyarên li Navenda Firrîna Fezayê ya Goddard dikarin rastbûn û kalîteya daneyên hatine şandin lêkolîn bikin. Operasyonên pêwendiya serketî û bargiraniyê bi LCRD û stasyona fezayê re ji bo NASA Goddard berpirsiyariyên girîng in.

Derfetên ragihandina lazerê pir in. Ji bo astronotên ku lêkolînên zanistî li ser stasyona fezayê dikin, ragihandina lazerê dikare rêjeyên daneyê zêde bike û şiyana şandina mîqdarên mezin ên daneyê paşde bide Erdê. Bi rêjeyek veguheztinê ya ecêb 1.2 Gbps, ILLUMA-T dikare di binê deqîqeyek de wekheviya fîlimek navînî veguhezîne.

Pergala pêwendiya lazer a NASA-yê di kapasîteyên ragihandina fezayê de pêvekek girîng nîşan dide. Bi van xwenîşandanên berbiçav, NASA armanc dike ku pêwendiya lazerê di nav torên ragihandina fezayê yên heyî de bike yek, şoreşa keşfkirina cîhê nêzîk û kûr bike.

Pirs û Bersîv

1. Ragihandina laser çi ye?

Ragihandina lazer teknolojiyek e ku ronahiya infrasor a nedîtbar bikar tîne da ku daneyan bi leza bilind veguhezîne û bistîne. Ew rê dide keştiyên fezayê ku di yek veguheztinê de mîqdarên mezintir agahdarî bişînin Cîhanê.

2. ILLUMA-T çi ye?

ILLUMA-T tê wateya Modema Bikarhêner a Orbita Erdê ya Kêm û Termînala Amplifikatorê. Ew bargiraniyek e ku ji bo destnîşan kirina feydeyên ragihandina lazerê ji bo mîsyonên li orbita Erdê ya nizm hatî çêkirin.

3. LCRD çi ye?

LCRD ji bo Xwenîşandana Relay Têkiliyên Laserî radiweste. Ew mîsyonek e ku ji hêla NASA ve hatî destpêkirin da ku avantajên ragihandina lazerê ji orbita geosynchronous nîşan bide. Ew daneyan di navbera du stasyonên bejayî yên li ser Erdê de vediguhezîne û naha bi ILLUMA-T re dixebite ku yekem relaya pêwendiya lazerê ya dualî ya dawî-bi-dawî ya NASA-yê temam bike.

4. Rêjeya veguhastina daneya ILLUMA-T çiqas bilez e?

ILLUMA-T dikare daneyan bi rêjeya 1.2 gigabit-per-saniyeyekê veguhezîne, ku dihêle ku ew di binê deqeyekê de wekheviya fîlimek navînî bişîne.

5. Feydeyên ragihandina lazerê çi ne?

Ragihandina lazer rêjeyên daneyê bilindtir, veguheztina zûtir a agahdariyê, û şiyana şandina bêtir daneyan li Erdê dihêle. Ew xwedî potansiyela ku şoreşa ragihandina fezayê bike û lêkolîna zanistî ya ku li Stasyona Fezayê ya Navneteweyî hatî kirin zêde bike.