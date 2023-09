Cookies: Têgihîştina Bikaranîna Wan û Bandorên Nepenîtiyê

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, cookies di zêdekirina ezmûnên bikarhêner li ser malperan de rolek girîng dileyzin. Lêbelê, girîng e ku meriv encamên pejirandina cookies fam bike da ku nepenîtiya xwe û çalakiyên serhêl biparêze.

Cookie perçeyek piçûk a daneyê ye ku ji hêla malperek ku hûn serdan dikin li ser cîhaza we hatî hilanîn. Ew agahdarî li ser tercîh û çalakiyên we yên li ser malperê vedihewîne. Dema ku hûn ji nû ve li malperê digerin, cookie dihêle ku malper mîhengên we bi bîr bîne û ezmûna we kesane bike.

Bi qebûlkirina cookies, hûn destûrê didin malper û hevkarên wê yên bazirganî ku agahdariya ku bi wan cookie-yan hatine bidestxistin hilînin û pêvajoyê bikin. Di vê yekê de hûrguliyên li ser vebijarkên we, cîhaz, û çalakiyên serhêl hene.

Armanca bingehîn a çerezan çêtirkirina navîgasyona malperê, kesanekirina reklaman, analîzkirina karanîna malperê û arîkariya di hewildanên kirrûbirrê de ye. Ew malperan dihêlin ku vebijarkên zimanê we, agahdariya têketinê, û naveroka selika kirînê bi bîr bînin, û ezmûna geroka we bêkêmasîtir dike.

Girîng e ku meriv zanibe ku cookies dikarin di nav cookiesên bingehîn û ne-bingehîn de bêne dabeş kirin. Kokiyên bingehîn ji bo xebata malperê hewce ne û nayên girtin. Ji hêla din ve, çerezên ne-bingehîn fonksiyonên zêde peyda dikin lê heke bixwaze dikare were red kirin.

Ji bo parastina nepeniya xwe, vebijarka we heye ku hûn mîhengên cookie-ya xwe biguhezînin û çerezên ne-bingehîn red bikin. Bi tikandina li ser "Mîhengên Cookie", hûn dikarin vebijarkên xwe li gorî hewcedariyên nepenîtiyê xweş bikin.

Di dawiyê de, pejirandina karanîna çerezan rê dide malperan ku ezmûna geroka we baştir bikin. Lêbelê, pêdivî ye ku hûn ji encamên nepenîtiyê haydar bin û fêm bikin ka meriv çawa tercihên razîbûna xwe bi bandor îdare dike.

