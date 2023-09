Yekemîn Nimûneya Asteroidê ya Dewletên Yekbûyî ku li Navenda Fezayê ya Johnson a NASAyê hat eşkere kirin

By

Navenda Fezayê ya Johnson a NASAyê di çarçoveya mîsyona OSIRIS-REx de di 11ê cotmehê de nimûneya yekem a asteroîdê ya Dewletên Yekbûyî eşkere dike. Ev nimûneya ku dê ji asteroîda Bennu ya nêzîkî Dinyayê bê berhevkirin, tê çaverêkirin ku di derbarê çêbûna pergala rojê û eslê jiyana li ser rûyê erdê de zanyariyên hêja bide.

Keştiya fezayê OSIRIS-REx di sala 2016an de bi mebesta lêkolîna Bennu û berhevkirina nimûneyek ji maddeya rûyê wê hat avêtin. Di Cotmeha 2020-an de, keştiya fezayê bi serfirazî nêzî 250 gram materyal berhev kir ji bo ku vegere erdê. Qonaxa dawîn a mîsyonê dê di 24ê Îlona 2023-an de biqede, dema ku kapsulek ku nimûneyên Bennu tê de dê were berdan û li çolê Utah were danîn.

Di dema bûyera eşkerekirinê de, tîmê zanistî ya OSIRIS-REx ya NASA dê analîzek destpêkê ya nimûneyê parve bike. Dema ku nimûne bi ewlehî bigihîje erdê û bejê, pisporên NASA dê kevir û toza asteroîdê di hundurê kapsulê de berhev bikin. Dê dûv re ev nimûne ji bo analîzkirina bêtir li sazgeha paqijkirina NASA Johnson-ê bêne lêkolîn kirin.

OSIRIS-REx Sample Sample Laboratory ji hêla NASA ve hatî damezrandin da ku belavkirina nimûneyan li zanyarên çaraliyê cîhanê birêve bibe. Lêkolîna ku li ser van nimûneyan hatî kirin armanc dike ku têgihiştina me ya çêbûna gerstêrka me û pergala rojê zêde bike, û hem jî lêkolîna eslê pêkhateyên organîk ên ku dikaribû beşdarî pêşkeftina jiyana li ser Erdê bibe. Wekî din, beşek ji nimûneyê dê ji bo lêkolîna pêşerojê were veqetandin ji ber ku teknolojiyên bi demê re pêşve diçin.

Navenda Fezayê ya Johnson mala koleksiyona herî mezin a astromateryalên cîhanê ye, di nav wan de nimûneyên asteroîd, komet, Mars, Heyv, Roj û heta toza stêrkên din jî hene. Ev berhevok ji hêla zanyaran ve tê bikar anîn da ku lêkolînan li ser materyalên gerstêrk û hawîrdora fezayê bikin, û zanîna me ya li ser pergala rojê û pê ve bêtir pêşde bibe.

